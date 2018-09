Thalia quiere romper récord Guinness de Flashmob de Me oyen, me escuchan

(NOTICIAS YA).- La canción “Me oyen, me escuchan” que Thalia compuso en una improvisación en una trasmisión en vivo en sus redes sociales se ha convertido en una sensación musical que podría romper el récord Guinness al Flashmob más grande organizado en diferentes partes del mundo. La cantante mexicana pidió a sus seguidores organizarse para bailar y hacer la coreografía que promueve en sus redes.

“A ser masivamente felices, hagamos de esta coreografía el flashmob más grande del mundo. Igual y logramos el récord Guinness. Buena vibra, contagiemos felicidad, traspasemos fronteras. Quiero verlos desde todas partes del mundo. Sería increíble, los amo”, escribió Thalia en su cuenta de Instagram.

Thalia cuenta con más de 11 millones de seguidores en Instagram y fue cuando celebraba la alta aceptación de su reciente sencillo No Me Acuerdo que canta con Natti Natasha cuando hizo una trasmisión en vivo en donde surgió el “Me escuchan, me oyen, me sienten”, al comprobar que la señal de audio era la correcta porque a veces fallaba su conexión de Internet de su casa.

La improvisada canción ha convertido a Thalia en la estrella del momento que se han hecho piñatas y hasta retos en Twitter e Instagram para imitar a la cantante.

Actualmente, el récord del Flashmob más grande lo tiene Michael Jackson, pues en 2009 participaron 15 mil 597 personas bailando la clásica canción de Thriler. Thalia cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales que la siguen diariamente con sus publicaciones sobre comida, rutinas de ejercicio y cantos improvisados, por lo que la cantante confía en lograr romper el récord convenciendo a sus fanáticos y seguidores en organizarse para reunirse y bailar.