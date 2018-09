Más patrullas en Hillsborugh para evitar muertes de ciclistas y peatones

(NOTICIAS YA).- La oficina del alguacil del condado Hillsborough tendrá más patrullas en las calles más peligrosas del condado, en donde varios peatones y ciclistas han muerto por atropellamientos en el pasado.

Los cuatro sectores que tendrán más refuerzos serán Fletcher Ave., entre Bruce B Downs Blvd. y Nebraska Ave; Waters Ave. entre Himes Ave. y Sheldon Rd; Sheldon Rd. entre Hillsborough Ave. y Linebaugh Ave y Brandon Blvd., entre Gornto Lake y Valrico Rd.

De acuerdon con las autoridades, estan son las áreas con más accidentes automovilísticos en Hillsborough.

“Las personas en los autos, ellos realmente no frenan, ni siquiera por los niños”, dijo Maya Bannister a ABC Action News, mientras estaba con su hijo en Fletcher Avenue. “Hay muchos padres caminando con nuestros niños porque hay una escuela más abajo”.

Y es que solamente en el 2017, de acuerdo con los datos del estado, más de 100 peatones fallecieron en accidentes de carreteras en la bahía de Tampa. Estos datos son alarmantes, y hacen que los condados Hillsborough, Pasco y Pinellas estén entre los 10 más peligrosos para peatones y ciclistas en Florida.

“Mucho tránsito, mucho, mucho, yo camino tempranito, sabes que es temprano porque no hay mucho tránsito, pero en la tarde se desata”, dijo Mirta Vera a Noticias Ya, quien conoce muy bien lo peligrosa que es la calle en la Waters Avenue en Tampa. “Hay muchos accidentes, la gente no tiene la culpa de que venga un borracho y lo atropelle, eso no está bien”.

Por otro lado, las autoridades dicen que no todas las veces la culpa es de los conductores.

“Casi sempre los peatones fallecen en estos tipos de accidentes, también es una oportunidad para educar a quienes andan de pie, que deben de cruzar por donde está marcado, donde hay luces y esperar que les den permiso para cruzar”, dijo Cristina Bermudez, oficial de la oficina del alguacil de Hillsborough a Noticias Ya.

La meta también de las autoridades es de incrementar la concienca de manejar responsablemente. Ellos dijeron que a parte de tener más patrullas en estas zonas, también estarán dando luces de bicicletas gratis, tanto de adelante como de atrás.

“Se visible”, dijo la oficial Kristy Udawaga de la oficina del alguacil. “Esté en algún lugar en donde los conductores puedan predecir en dónde tu vayas a estar. Si vas a estar pedalenado rápido en el medio del tráfico y no en la acera, el condcutor no espearará que tú te encuentres ahí”, dijo a ABC Action News.

