Mujer demanda a empresa que la despidió por no usar brasier

(NOTICIAS YA).- Una mujer de Canadá demandó a la empresa donde laboraba al ser obligada a usar un sostén.

De acuerdo con indy100, Christina Schell fue despedida de su trabajo como mesera en el club de golf Osoyoos en la ciudad del mismo nombre debido a que se rehusaba a ponerse la mencionada prenda durante su turno laboral.

La mujer de 25 años se opuso a adherirse al código de vestimenta actualizado recientemente, que indica que debe utilizar un brasier o una camisa interior al atender mesas en la parte externa del establecimiento.

La originaria de Alberta, en la Columbia Británica, dijo que no estaba enterada de que no usar sostén fuese un problema hasta que le hicieron llegar el nuevo código de vestimenta del restaurante, que establece que las mujeres deben usar la prenda o bien una camiseta de tirantes debajo de su uniforme.

Cuando confrontó al gerente general del establecimiento, Doug Robb, al respecto, este respondió que la medida era para su propia protección. “Sé lo que pasa en los clubes de golf cuando está involucrado el alcohol”, dijo la afectada a CBA News.

La joven indicó que dejó de usar sostén hace más de dos años porque los considera horribles. Añadió que tras su despido decidió llevar el caso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Columbia Británica porque los hombres no tienen las mismas restricciones en su código de vestimenta.

“Se basa en el género y por eso es un problema de derechos humanos. Tengo pezones y también los hombres los tienen”, dijo a medios locales. Schell se encuentra en espera de una resolución a su queja para descubrir si el no usar sostén es razón suficiente para perder su empleo.

“Si simplemente requieren que las empleadas mujeres usen sostén pero no tienen un requisito similar para los hombres, y realmente no pueden justificarlo, hay un riesgo de que la política sea determinada como discriminatoria. Básicamente (las demandas) dicen que el acoso sexual y los códigos de vestimenta basados en el género ya no son una opción ni serán tolerados”, consideró la abogada Nadia Zaman.

Cabe destacar que, en 2016, la Comisión de Derechos Humanos de Ontario pidió erradicar los códigos de vestimenta sexistas, como aquellos que obligan a las mujeres a utilizar ropa o calzado incómodo como uniforme de trabajo.