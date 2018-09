¿Por qué están destruyendo productos Nike?

(NOTICIAS YA).- La marca deportiva Nike decidió contratar al exmariscal de los 49ers de San Francisco: Colin Kaepernick como su nueva imagen de la campaña “Just Do It”, situación que no ha sido bien recibida por los clientes de la marca de la palomita. En Twitter se pueden ver videos y fotos de cómo queman o mutilan ropa y calzado Nike en protesta por la nueva campaña.

Colin Kaepernick es el jugador de fútbol americano en la NFL que inició con las protestas de arrodillarse durante el canto al himno nacional por la muerte de personas afroamericanas a manos de la policía en Estados Unidos.

“Cree en algo. Incluso si significa sacrificarlo todo”, escibrió Kaepernick en su cuenta de Instagram.

Las protestas que se registraron durante los juegos de la NFL tuvieron un impacto político fuerte de confrontación con el presidente Donald Trump que pidió respetar el Himno nacional y no protestar durante el acto solemne. Los jugadores rechazaron la actitud hasta que la presión hizo desistir a las autoridades de la NFL que obligó a los jugadores a no insistir en sus protestas.

Para el 30 aniversario de la campaña Just Do It, Nike decidió reconocer al Quarterback de 30 años, famoso por su activismo en favor de los Derechos Humanos y en contra de la Segregación Racial en Estados Unidos.

Sandra Carreon-John, vocera de Nike, indicó que “Colin ha sido un atleta de Nike desde 2011. Colin es solo uno de un número de atletas elegidos como parte del 30 aniversario de Just Do It”.

Kaepernick seguirá como la imagen de Nike mientras que los simpatizantes de Trump son los que se han manifestado en contra de la decisión de la marca estadounidense fundada en 1964 y que acuñó el slogan Just Do It en la década de los 80 cuando también contrataron a Michael Jordan como su imagen publicitaria para promover sus productos en la práctica de básquetbol.