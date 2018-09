Compañeros de trabajo y amigos descubrieron que son padre e hijo

(NOTICIAS YA).- Dos compañeros de trabajo y amigos de una compañía de manejo de camiones, descubrieron que son padre e hijo. Ambos trabajan en Rock Solis Transport en Chippewa Falls, Wisconsin.

Nathan Boos ya sabía que él fue adoptado cuando nació, pero fue la semana pasada que descubrió que Robert Degaro, es su padre biológico. Boos jamás se preguntó quienes eran sus padres biológicos o en dónde se encontraban, sin embargo su madre adoptiva, sí lo sabía, pero como él nunca le había preguntado, ella nunca le dijo, reportó ABC 11.

“Mientras crecía siempre supe que era adoptado, pero nunca se me cruzó por la mente de que algún día encontraría a mis padres”, dijo Boos a WEAU.

La madre de Boos se dio cuenta la semana pasada que su hijo tenía a su padre biológico entre sus amigos de Facebook. Ella le confesó a su hijo sobre la conexión y le mostró su lista de amigos en Facebook para mostrarle de quien estaba hablando.

“Ella fue a mi Facebook y fue hacia mi lista de amigos, y me mostró la foto de él y yo le dije que se saliera de ahí”, dijo Boos.

Los dos llevaban más de dos años trabajando juntos y su relación laboral ya se había transformado en una amistad.

“Él me mandó un mensaje por Facebook un día y me preguntó si yo conocía a mi madre biológica y yo dije ‘sí, esa es mi exesposa… y oh Dios mío”, dijo Bob Degaro.

Degaro, quien tiene dos hijos de su exesposa, dijo que ellos habían dado en adopción a Boos al nacer por problemas económicos que tenían en ese entonces.

“En ese tiempo no era buen papá. Su madre biológica había elegido a sus padres adoptivos porque de alguna manera estaban relacionados… primos lejanos yo creo, pero no sabía eso”, dijo Degaro.

Boos y Degaro dijeron que harían una reunión familiar, pero que todo será paso a paso,

“Yo todavía estoy sorprendido, y hay días que no sé exactamente qué decir o cómo actuar, él es mi hijo, pero nunca tuvimos una relación padre e hijo mientras crecimos”.

Sin embargo, los dos dijeron que seguirían llevando la relación de amistad que ya tenían.

Boos también comentó que se casará pronto y que quiere que su padre esté presente en su día especial.

