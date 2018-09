Directora de escuela en P.G. niega entrada a padres sin documentos

(NOTICIAS YA).- La directora de la primaria Thomas S. Stone en Prince George’s, le está negando el acceso a todos los padres de familia que no tengan una identificación, ante esto algunos se muestran preocupados, ya que no cuentan con documentos que les permitan saber en manos de quién están dejando a sus hijos.

El conflicto se generó este martes, día en el que precisamente iniciaron las clases y hasta la fecha los padres llegan a dejar a sus hijos sin conocer nada sobre sus maestros o cambios dentro de las instalaciones.

El periodista de noticiasya.com Rafael Sánchez Cruz, llegó a la escuela que tiene como dirección 4500 34th St, Mt Rainier, Maryland y verificó que incluso a los padres se les está pidiendo huellas dáctilares certificadas por la policía para poder ingresar a las instalaciones, poniendo en peligro de deportación a aquellos que no cuentan con documentos.

Cientos de padres de origen latino no tienen acceso para ingresar y saber de sus hijos.

Azucena Sánchez dijo a noticiasya.com que no le dejaron pasar sin identificación, agregó que no se aceptan pasaportes como ID y al no contar con documentos emitidos en Estados Unidos, no tienen otra opción que ir y dejar a sus niños de hasta cuatro o cinco años a la institución sin saber para dónde van o con quién se quedan.

Padres de familia que prefirieron no dar su nombre dijeron que la directora es la que ha implementado la medida que es considerada racista ya que existe un grupo de estadounidenses que desean sacar a los hispanos de la zona, sin embargo el 80% de los estudiantes son de origen latino.

La preocupación de los padres es no conocer el trato que le dan a sus hijos, pues si a ellos les impiden conocer a los maestros es complicado ayudar a los niños, conociendo entre otras cosas que los abusos a niños en el área metropolitana del Washington, Distrito de Columbia, han sido cometidos en este condado de Prince George’s.

Padres de familia esperan que la situación se resuelva y la educación a sus hijos sea óptima, alejada de la discriminación a la que ellos están siendo sometidos.

Algunas madres no tienen otra opción de cambio de domicilio y admiten que el tema de las huellas dactilares para el ingreso fue impuesto por la directora de la escuela primaria de P.G.