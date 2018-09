Hospitalizan a estudiante de SDSU por bacteria de meningococo

(NOTICIAS YA).- Un estudiante de la Universidad Estatal de San Diego ha sido hospitalizado con una infección causada por la bacteria meningocócica y pudo haber expuesto a otros, según informó la Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado de San Diego este miércoles.

Los funcionarios de salud del condado y los Servicios de Salud Estudiantil de SDSU creen que el paciente puede haber expuesto a otros a la infección durante los eventos de hermandad del fin de semana pasado.

os funcionarios de salud del condado y la universidad han notificado a personas con las que el paciente sabe que tuvo contacto cercano y les advirtieron tomar antibióticos para prevenir cualquier infección.

La Universidad Estatal de San Diego también anunció que ofrecería antibióticos sin costo a aquellas personas que pudieron haberse expuesto desde el jueves desde medio día hasta las 5 de la tarde y viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde, en el centro de salud estudiantil.

“La enfermedad de meningitis por meningococo podría ser grave y mortal, pero no se transmite a través del contacto casual. Por lo que el riesgo para aquellos no no tuvieron contacto directo cercano, el riesgo es mínimo”, dijo la doctora Wilma Wooten.

“Queremos que cualquier persona que haya estado expuesta esté alerta para síntomas y busquen cuidado si ocurren”.

Los síntomas de la infección pueden incluir fiebre, dolores de cabeza, letargo, rigidez en el cuello y sarpullido.

La bacteria meningocócica generalmente se propaga a través del contacto cercano, como besar y compartir objetos como utensilios y vasos que hubieran tenido contacto con la boca de una persona infectada.

Además de tratar una infección activa con antibióticos, los funcionarios de salud aconsejan que los adolescentes reciban una vacuna para prevenir la enfermedad meningocócica.

El Condado de San Diego ha recibido informes de ocho casos de meningitis por meningococo en 2018. En los últimos cinco años, el condado ha recibido un promedio de de 10 casos reportados por año.