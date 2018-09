Presentador de TV paga la cena de fanáticos por respetar su privacidad

(NOTICIAS YA).- El presentador de televisión Jimmy Fallon agradeció que un grupo de fanáticos no lo hubiese molestado recientemente durante una cena pagando su cuenta completa.

De acuerdo con Us Food, el anfitrión de “The Tonight Show with Jimmy Fallon” visitó el restaurante italiano “Il Mulino” en Wainscott el pasado lunes 27 de agosto.

El gerente del establecimiento ubicado en la lujosa zona conocida como Los Hamptons dijo que Fallon y su esposa Nancy Juvonen pagaron por su cena pero también por la de otros comensales.

Enzo Lentini relató que dos parejas de mediana edad estaban sentadas en una mesa contigua a la cual el conductor de 43 años y su mujer utilizaban para degustar sus alimentos, y estaban discutiendo si abordarlo o dejarlo comer tranquilamente.

“Estaban debatiendo. Escuché un poco de su conversación cuando pasé por ahí y estaban diciendo: ‘¿deberíamos saludarlo o deberíamos dejarlos cenar y darles algo de privacidad?’”, narró Lentini.

Eventualmente, los comensales se decidieron por no molestar a Fallon. Sin embargo, fue el también actor y comediante quien fue hacia ellos.

Fallon no quería tomarse una fotografía con sus fanáticos, sino regalarles algo mejor, pagando su cuenta de mil 136 dólares.

“No escuché toda la conversación cuando él fue a platicar con ellos, pero sí lo escuché decir: ‘aprecio mucho el hecho de que nos hayan dado privacidad y quiero agradecerles por ello y quise hacer algo bueno por ustedes’”, explicó el administrador.

Fallon, quien usualmente pide pasta o pescado en el lujoso restaurante italiano, a decir de su gerente, no hizo gran escándalo al abordar a sus admiradores ni por su gesto altruista. “Fueron muy amables y dulces frente a toda la situación. Todo salió de maravilla”, consideró Lentini.

Este agregó que Fallon y su esposa, clientes frecuentes de Il Mulino, también extendieron su generosidad a los meseros del lugar, a pesar de que tuvieron que entrar al restaurante por la cocina debido a la alta afluencia de comensales.

“Al equipo de cocina le divirtió muchísimo. Son muy generosos y generalmente dejan entre el 30 y el 40 por ciento de propina”, finalizó Enzo Lentini.