Ya resolvieron si fue primero el huevo o la gallina

(NOTICIAS YA).- Un grupo de físicos australianos parece haber encontrado respuesta a la clásica interrogante que cuestiona si fue primero el huevo o la gallina.

Dicha paradoja fue propuesta por filósofos en la antigua Grecia con el objetivo de explicar el concepto de causa y efecto.

Ahora, un grupo de científicos de la Universidad de Queensland y el instituto NÉEL muestra que, al menos en cuanto a física cuántica, tanto como el huevo como la gallina pudieron existir antes que el otro, según indica un comunicado difundido en la sección UQ News del sitio oficial de la institución.

Para la doctora Jacqui Romero, del ARC Centre of Excellence for Engineered Quantum Systems, cuando se trata de física cuántica, el concepto de causa y efecto no puede ser visto simplemente como un evento que ocasiona otro, sino que es algo más complejo.

“La rareza de la mecánica cuántica significa que los eventos pueden suceder sin un orden establecido. Toma por ejemplo tu camino hacia el trabajo, en el que viajas parcialmente por autobús y parcialmente por tren. Normalmente, tomarías el autobús y luego el tren, o en el sentido contrario. En nuestro experimento, ambos de estos eventos puede suceder antes”, explicó la científica.

“Esto se llama orden causal indefinido y no es algo que podamos observar en la vida diaria”, aseguró Romero. Por ello, debieron recrear el efecto en un laboratorio con ayuda de un equipo conocido como interruptor fotónico cuántico.

El doctor Fabio Costa, de la misma universidad, dijo que con este aparato el orden de los eventos, representados como transformaciones en la forma de la luz, depende de la polarización.

“Al medir la polarización de los fotones a la salida del interruptor cuántico, pudimos mostrar que el orden de las transformaciones en la forma de la luz no estaba establecido”, explicó Costa,

“Esto es solo la primera prueba de un principio pero, a mayor escala, el orden causal indefinido puede tener aplicaciones reales y prácticas, como hacer que las computadoras sean más eficientes o mejorar la comunicación”, añadió el científico.

El mencionado estudio fue difundido en la publicación Physical Reviews Letters que edita la Sociedad Americana de Física.