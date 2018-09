Actor es eliminado de cinta “Predator” por caso de acoso sexual

(NOTICIAS YA).- A una semana del estreno de la cinta “The Predator” (El Depredador), se ha dado a conocer que la compañía Twentieth Century Fox decidió retirar las escenas que realizó el actor Steven Wilder Striegel, pues años atrás aceptó haber cometido un delito sexual.

La compañía llegó a esta conclusión luego de enterarse que Wilder Striegel se declaró culpable tras ser acusado de intentar convencer a una joven de 14 años a través de internet para tener relaciones sexuales.

“Nuestro estudio no era conocedor del pasado del señor Striegel cuando fue contratado. Tampoco conocimos sus antecedentes legales durante el proceso de casting debido a las limitaciones legales que impiden a los estudios realizar estas verificaciones”, dice parte del comunicado.

LEE: Niña encuentra a su acosador desnudo en su habitación

Algunas fuentes indican que fue la actriz Olivia Munn, que también forma parte del elenco, quien se percató de las acusaciones contra su coestrella y lo reportó al director de la película, Shane Black.

A pesar de que Striegel es gran amigo del cineasta, de quien se afirma sí conocía los antecedentes del histrión, se asegura que la cadena tomó esta decisión debido al momento que se vive en la industria con respecto al tema de acoso sexual.

LEE: Niña fue violada por su padrastro y un pastor durante un año

Entertainment Weekly reporta que Black inicialmente defendió el haberle dado empleo a Striegel, quien apareció en otras de sus cintas, como “Iron Man 3” y “The Nice Guys”.

“Personalmente escogí ayudar a un amigo. Puedo entender que otros lo desaprueben, porque es un cargo sensible que no debe tomarse a la ligera”, dijo en un comunicado a Los Angeles Times, donde también expuso que considera que su amigo “resultó atrapado en una mala situación”.

LEE: Activista defensor de víctimas de abuso es arrestado por pedofilia

Sin embargo, ahora expresa que se siente avergonzado y pide disculpas a todas las personas a quienes puso en contacto con el actor.

“Tristemente me queda claro que fui engañado por un amigo que yo consideraba estaba diciéndome la verdad cuando me describió las circunstancias de su (delito). Creo fuertemente en dar segundas oportunidades a la gente, pero en ocasiones descubres que esa oportunidad no es tan merecida como esperabas”, dijo Black en un comunicado.

“Tras conocer más sobre la declaración y detalles adicionales respecto a la sentencia de Steve Striegel, me siento avergonzado de mí mismo. Les ofrezco disculpas a todos los que decepcioné, en el pasado y en el presente, al permitir que Steve estuviese cerca de ellos sin darles oportunidad de decidir”, finalizó el cineasta.

*Incluye información de Agencia México