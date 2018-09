Familia hispana pierde $20,000 tras estafa de “milagrosa” curandera

(NOTICIAS YA).- La desesperación de unos padres hispanos y de muy bajos recursos, los llevó a leer las cartas y en creer en brujería como una solución a la enfermedad de su hijo, sin saber que de esta manera, perderían los ahorros de una vida entera.

Una familia originaria de México quienes viven en área de Tampa Bay, fueron engañados por una mujer quien decía ser una curandera. El hijo de esta familia, lamentablemente no tiene esperanzas de vida por los doctores y a pesar de que tiene años siendo analizado por médicos, nunca pudieron diagnosticar qué realmente tiene el pequeño de 8 años.

Se trata de una enfermedad extraña, que le impide comer y hasta respirar, pero no se sabe nada más, dijo la familia a Noticias Ya.

LEE: Mujer es víctima de estafa de matrimonios y se casa con un extraño

Los esposos, María y Juan, quienes se quisieron mantener en el anonimato, entregaron sus creencias y $20,000 dólares en efectivo al ser persuadidos por la extraña mujer y por un anuncio de una tienda botánica local, con la imagen de la virgen de Guadalupe, que garantizaba años de expriencia y resultados milagrosos, era la única esperanza que tenían para poder salvar a su hijo enfermo.

“Desde el 2001 la virgen de Guadalupe le ha entregado el don a nuestra hermana. Guadalupe ha ayudado a miles de persoans como tú”, es lo que decía un cartel colgado a las afueras de la tienda.

La familía trabajó durante días y entre familiares y amigos, pudieron reunir el dinero, pero ahora se encuentran endeudados y sin una solución para el niño.

“Nos dijo que el niño tenía los días contados. Y que teníamos que hacer algo para que el niño se curara”, dijo Juan a Noticias Ya. “Nos cobró 20,000 dólares para leer las cartas y $500 dólares para comprar cuatro cirios”.

LEE: Estafada por el “amor” en internet perdió casi 1 millón de dólares

Las esperaranzas de esta familia se murieron, cuando días después regresaron a la tienda y la encontraron completamente abandonada.

“Hay una persona que invirtió $200,000 dólares en hacernos el mal. Ella nos pidió $20,000 dólares para que se curara el niño”.

Sin embargo, esta familia no ha sido la única estafada por esta tienda “milagrosa”.

El dueño del local le dijo a Noticias Ya, que se quedó sorprendido cuando en la botánica no quedó nadie. Pero lo que sí quedó fue una deuda de 900 dólares sin pagar.

“Se dieron cuenta de que era la misma estafa, hay mucha gente, no estamos hablando de una sino de muchas, por lo menos ocho personas con la misma cantidad de 20 mil dólares”, dijo un testigo a Noticias Ya, añadiendo que a la botánica llegaban personas de todos lados para ser ayudadas.

De acuerdo con la Policía, no se ha realizado ningún arresto debido a que jamás pudieron dar con la identificación de los estafadores.

LEE: Hombre finge su muerte en Facebook para estafar a su familia

“Estamos en deuda para pagar ese dinero, con $20,000 dólares mi plan era de sacar una casa”, dijo María a Noticias Ya. “La ignorancia, a veces no tenemos los suficientes estudios, no tenemos conocimiento de nuestros derechos, en cómo defendernos, no caigan en esto”.

VIDEO RELACIONADO