Hombre abusa de adolescente en academia juvenil del condado Pasco

(NOTICIAS YA).- Un hombre de 26 años del condado Pasco fue arrestado luego de haber sido acusado de tener relaciones con una adolescente de 16 años en una academia para niñas.

El incidente ocurrió en el Central Pasco Girls Academy en Land’ O Lakes, esta escuela está operada por el TrueCore Behavioral Solutions y está bajo el cuidado del Departamento de Justicia Juvenil del Florida.

Esta academia es un centro de rehabilitación para adolescentes y niñas con problemas de conducta.

Se trata de Willie Malik Jackson, quien trabajaba en el lugar. De acuerdo con las autoridades, él amenazó a la niña de que si no tenían relaciones, le haría un reporte de conducta, el cual haría que ella no pudiese salir en la fecha que tenía programada. Los dos se fueron a uno de los baños del lugar y tuvieron relaciones sexuales alrededor de las 12:18 a.m.

La niña había pedido permiso para usar el baño, Jackson le dio el permiso y le dijo que utilizara un baño en específico.

Las cámaras de seguridad del lugar capturaron el momento cuando Jackson entró al baño y apagó las luces. Luego, muestra cuando la niña entra al baño un minuto después. Ella le confesó a las autoridades que en efecto, cuando entró al baño las luces estaban apagadas y el acusado estaba adentro esperándola y exponiendo sus genitales.

De acuerdo con el reporte del arresto, en ese momento él le volvió a decir que tuvieran relaciones, o si no, le haría un reporte académico. Las autoridades informaron que Jackson obligó a la menor, lo que resultó ser una violación.

En una entrevista, Jackson dijo que el encuentro había sido consensual, sin embargo la adolescente lo negó.

Se le realizó un exámen y se confirmó que Jackson y la víctima sí habían tenido relaciones íntimas.

El hombre trabajaba en la asistencia juvenil para Ture Core, y su trabajo era cuidar y estar al tanto de las niñas detenias.

Una declaración del Departamento de Justicia Juvenil dijo que el acusado había sido despedido.

“Este comportamiento es inexcusable, depravado y repugnante, y esperamos que esta persona rinda cuentas en toda la extensión de la ley”, dice la declaración. “El Departamento de Justicia Juvenil tiene cero tolerancia para la victimización de los jóvenes puestos bajo nuestro cuidado y custodia y el trabajo de este empleado contratado ha sido cancelado”.

