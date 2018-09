Hombre acusado de matar a su novia embarazada se ahorcó en su celda

(NOTICIAS YA).- Un hombre acusado de haber asesinado a su novia embarazada fue declarado muerto luego de que lo encontraron ahorcado dentro de su celda en el condado de Montgomery el jueves por la mañana.

Tyler Tessier fue acusado de asesinar a Laura Wallen, maestra de Wilde Lake High School en el condado Howard, Maryland.

Reporte de la Policía del condado Montgomery

El recluso Tyler Tessier fue despertado a las 4:00 a.m. para prepararse para su audiencia pendiente en la corte este jueves, se dio una ducha hasta aproximadamente las 4:15 a.m. regresó a su celda para vestirse y fue observado allí durante la ronda de las 4:36 a.m., dice el comunicado.

El desayuno se sirvió a las 4:45 a.m. y durante la siguiente ronda a las 4:55 a.m. fue descubierto colgando en su celda, había atado una sábana alrededor del borde de la litera superior y el otro extremo alrededor de su cuello.

El oficial desató el extremo alrededor del cuello del recluso e inmediatamente comenzó a tomar medidas para salvarle la vida y el personal médico respondió para ayudar en la emergencia.

Se proporcionó asistencia médica hasta que llegó la ambulancia EMS y se hizo cargo de las medidas de salvamento a las 5:13 a.m.

El detenido Tessier no pudo ser reanimado y a las 5:32 de la mañana del jueves “terminó el esfuerzo de resucitación, pues fue declarado muerto”.

Tyler Tessier, se presentaría en la corte donde se pedía que lo condenaran a cadena perpetua.

Antecedentes sobre el asesinato de la maestra embarazada

Las autoridades dicen que el cuerpo de Wallen fue encontrado en una tumba poco profunda en el camino a una destilería en Maryland y su coche fue encontrado por la policía a una milla de la escuela, días después Tessier aceptó haberle disparo en la cabeza y luego la enterró.

Aunque al principio el hombre aparecía junto a los padres de la novia consternado, las autoridades sabían que él era el homicida, Tessier dijo a las autoridades estar molesto porque su novia iba a tener el hijo de otro hombre.

Fue hasta el 13 de septiembre, que autoridades localizaron el cadáver de Wallen en una tumba poco profunda en Damasco.

Este jueves seis de septiembre se conocería la resolución de Tessier, que de acuerdo al juez estatal pudo haber pasado toda su vida tras las rejas, bajo el fallo de cadena perpetua.