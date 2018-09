¿Los hombres exageran su número de parejas sexuales?

(NOTICIAS YA).-Es más probable que los hombres exageren el número de parejas sexuales, en comparación con las mujeres, así lo afirman especialistas indicó CNN.

Cuando se trata de parejas sexuales, ¿por qué cambiar el número? En un estudio reciente, investigadores de la Universidad de Glasgow analizaron las respuestas de más de 15,000 hombres y mujeres de entre 16 y 74 años.

Los resultados arrojaron que los hombres reclamaron un promedio de 14 parejas sexuales a lo largo de su vida, mientras que las mujeres informaron solo siete.

Los investigadores afirman que tales estudios son una parte importante de la investigación de la sexualidad humana y en la evaluación del riesgo de infecciones de transmisión sexual.

Gracie Landes, terapeuta sexual dijo que, en lugar de centrarse en el número de parejas, “deberíamos hablar sobre lo que la gente quiere para su futuro y lo que han aprendido de las relaciones pasadas”.

Landes y varios de sus colegas, reflexionaron sobre esta fascinacion que las personas tienen con el numero de parejas sexuales:

1.¿Los hombres están exagerando o sobreestimando su número de parejas? La respuesta a esta pregunta parece ser un rotundo “sí”.

De hecho, es matemática simple: “Dado que no hay muchas más mujeres en la población que hombres, si los hombres reportan números más altos y las mujeres informan números más bajos, es debido a la tendencia a responder preguntas en una forma en que creen que se supone que deben hacerlo “, explicó la terapeuta sexual Dulcinea Pitagora.

Estadísticas publicadas por la aplicación de citas Tinder muestran que los hombres usan una estrategia más amplia, que indica su aprobación de la foto de alguien al deslizar el derecho en el 46% de los perfiles, mientras que las mujeres solo deslizan el 14%.

Un estudio de datos sin procesar de Tinder también encontró que, alrededor del 80% de las usuarias están compitiendo por el mismo 20% de los hombres.

Michael Aaron, terapeuta sexual dijo que “esto parece indicar que el número de parejas sexuales estaría especialmente sesgado en la población masculina a favor de los hombres más deseables y que la mayoría de los hombres no está teniendo mucho éxito”.

“Es posible, entonces, que las encuestas como esta, que encuentran mayor número de parejas en los hombres, sean indicativos de hombres exaxgerando sus números, tal vez debido a la vergüenza subyacente”.

2.¿Por qué alguien inflaría o desinflaría su número real de parejas?

Como lo sugiere Aaron, el enfoque de la sociedad en la cantidad de personas con las que alguien se ha acostado puede llevar a algunos a exagerar (o disminuir) su número real por vergüenza.

“Las mujeres podrían informarse de menos por temor a ser juzgadas negativamente, mientras que los hombres podrían informar en exceso para ser vistas de manera más favorable”, dijo la terapeuta sexual, Rachel Needle.

Es decir, los hombres son héroes cuando tienen un gran número de parejas sexuales y las mujeres son juzgadas negativamente. Ademas, “las mujeres pueden redondear para que su pareja se sienta más importante y especial”, asegura.

Su colega Barbara Gold estuvo de acuerdo: “Creo que esto es atribuible a la vergüenza. Se remonta a los mitos de género de que se supone que las mujeres no deben disfrutar o exponer su sexualidad para no ser juzgadas negativamente, mientras que cualquier vergüenza sexual que los hombres puedan tener, las normas sociales no solo permiten son criaturas sexuales pero esperan que lo sean “, explicó.

3.¿Deberías preguntarle a tu pareja tu “número” de ex parejas sexuales o decirle el tuyo?

Si elijes hablar con tu pareja sobre los números, depende totalmente de ti. “Deberías hacer lo que sea que te sientas cómodo”, dijo Gold. “Puede preguntar por qué quieren saber y qué representa el número para ellos y luego decidir si desean responder”.

“Me parece que más hombres hacen esta pregunta a sus parejas femeninas que viceversa”, señaló la terapeuta sexual Deborah Fox.

“Aunque los hombres le dan algún significado al número que reciben, no es realmente la pregunta a la que quieren una respuesta. Quieren saber, ‘¿soy el mejor amante que has tenido?’ pero tampoco es probable que hagan esa pregunta “.

4.¿Qué deberían discutir las parejas en su lugar?

En lugar de fijarse en la cantidad de personas con las que usted o su pareja han tenido relaciones sexuales, el consejo es que cambien la conversación para que tengan una discusión abierta sobre sus intereses.

“En lugar de discutir un número, debería estar hablando de lo que sabe que disfruta sexualmente, de lo que le interesa y de lo que le gustaría explorar en términos de sensaciones, tipos o escenarios, monogamia / no monogamia y su top erótico desencadena “, dijo la terapeuta sexual Sari Cooper.

Los especialistas consluyen que, si bien es cierto que puede ser tentador centrarse en el número de parejas sexuales, no hay un número correcto o incorrecto. Y lo que más importa es la relación con tu pareja actual y cómo puedes hacer que eso sea lo más satisfactorio posible.