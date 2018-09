VIDEO: Pareja hispana es agredida y amenazada de muerte por sus vecinos

(NOTICIAS YA).- Una pareja de origen hispano ha sido maltratada, agredida y hasta amenazada a muerte por parte de sus vecinos y todo fue captado en video. El problema comenzó desde que ellos se mudaron a su nuevo hogar en Indianápolis, pero poco a poco todo ha subido de tono, al grado de que ya los amenazaron a muerte, de acuerdo a sus declaraciones.

Los agredidos son identificados como Miguel Ríos y Luvia Román, una pareja mexicana que decidió hacer público su problema a través de su cuenta de Facebook, ya que en la Twin Creeks Drive, todo se ha tornado en pesadilla.

Las imágenes le han dado la vuelta al mundo y en tres videos se observa cómo la intolerancia de dos personas mayores ante la pareja hispana, es evidente.

La pareja se mudó hace aproximadamente un año y medio, desde entonces las historias son diferentes pero con el mismo fin, agresiones, maltratos y en los últimos días ya son amenazas a muerte.

Ríos y Román, dijeron a Newsweek que Vicki New, su vecina, siempre los agrede verbalmente o incluso con golpes.

Las imágenes muestran como New, quien tiene 67 años ha colocado en el césped de su casa unas banderas que dicen “no invasión” las cuales rompe frente a la pareja de origen mexicana y les grita: “no me toques o te mataré”, momentos en que otro de sus vecinos, los de enfrente, le gritan a New que está loca y ella responde con tocarse sus genitales.

Desde otro ángulo, también compartieron el video de la cámara de seguridad de su casa pues la tensión es grande.

En el video se muestra como la esposa agredida le dice a su pareja que llame a la policía, a lo que New, la agresora, responde “no me importa” y le grita “los mataré” la pareja mexicana asegura que “no sabe cuando llegará esa noche de la agresión por lo que temen realmente por su vida” publicó WLWT.

Luvina Román agregó que “nunca le hemos hecho nada a esta señora. Antes de comprar y ver el hogar, ella comenzó a tratar de atacarnos porque somos hispanos”.

Otro de los vecinos llamado Corey Banks, salió en defensa de la pareja quienes grabaron nuevas amenazas de muerte de parte de la pareja de ancianos estadounidenses, el video se dio a conocer también en su cuenta de twitter.