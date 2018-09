Alertan sobre 2 estafas en El Paso: Correos del “IRS” y cheques falsos

(NOTICIAS YA).- A solo un mes de que venza el plazo de extensión para pagar sus impuestos al servicio fiscal, surge un nuevo método de estafa para engañar a la comunidad. Ese correo en ocasiones puede derivar en un robo de identidad.

Se trata de correos electrónicos similares a los que manda el IRS donde le avisa sobre la intención de allanar su propiedad. Como resultado de una deuda de impuestos de más de 700 dólares es uno de los tantos métodos utilizados por los estafadores para engañar a la comunidad.

“Ahora con la tecnología toda la gente puede falsificar un numero de teléfono o pueden usar algún logotipo o crear un sitio de internet que simule ser del gobierno y tenemos que ser muy cautelosos”, Karla García, especialista el comunicaciones del BBB.

Ante la circulación de estos correos el Buro de Mejores Negocios recomienda que la comunidad en primera instancia llame directamente al IRS para verificar la veracidad del documento.

También se pide el revisar que la dirección electrónica termine en punto gov. De no ser así, su información puede ser comprometida.

“Hay una estafa que se llama “Peaching” y entonces es un correo electrónico en donde tú vas a tener que proporcionar información confidencial de alguna u otra manera.” Para algunos miembros de nuestra comunidad como Blanca Velázquez.

El realizar sus declaraciones de impuestos en el mismo lugar y con la misma persona es de suma importancia. “He tenido la suerte de que no he tenido problemas con el IRS cuando hago los impuestos y no he pensado en cambiar el método para hacer mis declaraciones”.

Otros que prefieren hacer su reclamo de impuestos con programas computacionales o softwares recomiendan.

“Yo le recomendaría a la gente utilizar un red de internet privada ya que con una publica sus datos están comprometidos.”

Algo sumamente importante es que el IRS, no lo contactará por teléfono, correo electrónico o redes sociales.

El IRS ofrece un servicio en el cual le otorgan un número de identificación o pin para prevenir el mal uso de su seguro social. Para conocer más visite el sitio de Internet www.irs.gov

Dalinda García

Y desafortunadamente, ésta no es la única estafa en nuestra región. El uso de cheques falsos es una tendencia que va en aumento. Los cheques falsos se utilizan de diferentes maneras, desde estafas de empleo hasta fraudes de premios de la lotería y sorteos.

En todos estos casos, las víctimas depositan el cheque directamente a los estafadores siendo las principales víctimas, personas jóvenes en sus 20 años.

Si usted ha sido víctima de este tipo de fraudes, notifique de inmediato al banco que haya emitido el cheque falso.