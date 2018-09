FOTO: Nace el bebé más grande de la historia con casi 40 libras

(NOTICIAS YA).-Una mujer de Australia, de más de 122 libras, dio a luz a en 2017 al bebé registrado como el más grande del mundo.

De casi 40 libras, ahora este pequeño tiene el título del bebé más grande.

De acuerdo al sitio web Debate, el recién nacido sorprendió a los médicos, pues unos segundos después de llegar al mundo la báscula registró 39.68 libras, rompiendo el record mundial.

La madre, con problemas de sobrepeso, notó que el parto de adelantaba y decidió ir rápidamente al hospital. Según el reporte médico, la mujer fue sometida a una cesárea de emergencia.

“Pensé que venían dos o tres bebés y no uno solo, que era muy robusto y grande. Estoy seguro que va a ser jugador de rugby. Antes ya había tratado casos con mujeres embarazadas con sobrepeso, pero este nacimiento se va a quedar conmigo hasta que me muera”, relató el cirujano que intervino en el parto.

Aunque sorprendente, este fue un caso exitoso donde madre e hijo fueron dados de alta del hospital y gozan de buena salud.

Pero, ¿por qué los bebés nacen cada vez más grandes?

Según una investigación publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, los nacimientos mediante cesárea han modificado la evolución humana a través de conservar los genes que favorecen las pelvis estrechas.

Como es de esperarse, una pelvis estrecha dificulta el parto; los casos donde esto ocurre han pasado de 30 mil en la década de los años 60 del siglo pasado, a 36 mil a la fecha, según los investigadores austriacos.

Sin embargo, de no recurrir a la cesárea en pelvis estrechas, los genes maternos con esta información no se hubieran pasado a las mujeres de la siguiente generación, pues probablemente ambas hubieran muerto durante el parto, advierten.

“Desde una perspectiva evolutiva, se trata de un proceso de selección”, señaló Philipp Mitteroecker, miembro del departamento de Biología Teórica de la Universidad de Viena.

Concluyen especialistas que, debido a la práctica de cesáreas, la tendencia a bebés más pequeños está desapareciendo.