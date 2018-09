Hombre mató a sus suegros mientras dormían

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Michigan ha sido arrestado tras matar a los padres de su esposa en su cuarto, de acuerdo con la policía.

Se trata de Nathan Board de 33 años, quien asesinó a sus suegros, Patty Syrek de 62 años y Theodore Syreks por motivos desconocidos.

De acuerdo con las autoridades, Board estaba divorciándose de su esposa, hija de las víctimas.

LEE: Hospitalizan a esposos intoxicados por monóxido de carbono

Las autoridades respondieron a la casa de los Syrek luego de que un familiar llamó a emergencias porque temía por la seguridad de ellos, y pidió que registraran la casa, reportó WoodTV. La policía encontró a la pareja muerta y una autopsia determinó “un traumatismo cerebral”, que signfica que fueron golpeados fuertemente en la cabeza. No se sabe con claridad cuál fue el objeto que el sospechoso utilizó ni tampoco por cuanto tiempo llevaban muertos.

“Para mí eran unas personas muy buenas”, dijo un vecino a WoodTV. “Ellos me han ayudado con proyectos alrededor de mi casa. No me puedo imaginar a alguien golpeándolos hasta la muerte. Esto es terrible”.

LEE: Esposos de 63 años mueren con 20 minutos de diferencia

El caso se volvió controversial ya que cuando la policía llegó al vecindario tranquilo, donde la pareja vivió por más de 40 años y en el cual ahora la mayoría son personas retiradas, no había señales de robo en la residencia o de que hubieran forzado alguna puerta o ventana, reportó Woodtv.

“Ellos han entrevistado a cada uno de los vecinos y todos hablan en detalles de que esto parece fuera de lugar, han dicho lo que han visto, lo que saben-lo mismo con miembros de la familia- y tratamos de juntar todas las piezas para determinar si hay personas que conocían a esta pareja y podrían ser las responsables, o si hay alguien que fue visto en el vecindario”, dijeron las autoridades en un comunicado, tras el desconcierto de no saber quien los había asesinado.

LEE: Amante debe pagar casi 9 millones a esposo por arruinar su matrimonio

Board fue sentenciado con cargos el pasado jueves, horas luego de que sus suegros fueron encontrados sin vida. Se encuentra en la prisión del condado Kent con una fianza de $1 millón de dólares.

“A este punto, creeme que el caso se resolverá con el arresto”, dijo la oficial Michelle Yound del condado Kent. “Pero ciertamente, si sabe algo más sobre este incidente o cualquier dato que relacionado, todavía estamos interesados en escucharlos”.

Las autoridades siguen investigando el caso.

VIDEO RELACIONADO