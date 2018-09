Les hacen creer que son invisibles y mientras todos ríen, ellos lloran

(NOTICIAS YA).- Aparecen videos donde niños creen son invisibles y las reacciones genera comentarios encontrados. Mientras muchos no pueden dejar de llorar, otros creen que es algo cruel.

Todo comenzó cunado un mago profesional realizó un video donde le hacen creer a un hombre que lo desaparecen.

Ahora se viralizan videos similares que dejan a dos niños llorando de miedo. En uno, toda una familia se une para hacer esta broma.

El niño se sienta en una silla y lo cubren con una sobrecama. Al quitársela, todos se hacen como que no lo ven. El niño está confundido al ver que lo ignoran. El Punto más dramático llega cuando un familiar se toma una foto con él y al mostrar la imagen, no aparece el menor. Esta foto la toman antes sin él.

Al ver la fotografía entra en pánico. Por fortuna lo vuelven a sentar, tapar y así con magia, le hacen creer que ya no es invisible.

Lo mismo le hicieron a otro niño. En esta ocasión las hermanas le juegan la broma que las tiene a carcajadas. Cuando le quitan la cobija no les cree sin embargo, nuevamente al tomarse una foto y no aparecer, es lo que hace enloquecer a este pequeño.

Aunque muchos ríen, otros piden que no hagan sufrir de esta manera a los niños.

Noticias relacionadas:

El reto “hot wáter challenge” o desafío de agua caliente agarra popularidad y un joven cuenta su historia para evitar una desgracia.

Este reto consiste en dos opciones, la primera aventarle agua caliente a un amigo o a ti mismo. La segunda es beber el agua hirviendo con un popote. Los videos aparecen principalmente en YouTube y aunque es obvio por qué no lo deben hacer, cada vez son más los jóvenes que se están uniendo.

Kyland Clark, de 15 años, decidió hablar con ABC News para crear conciencia de los peligros. Según Kyland, de Indianápolis, él y un amigo estuvieron viendo videos de este desafío en YouTube. Su amigo decidió hacerle una broma y las consecuencias quedaron marcadas en su piel.

Kyland estaba durmiendo cuando su amigo hirvió el agua para posteriormente aventársela sobre su cara y cuerpo. La piel comenzó a despegarse y el dolor era intenso. Kyland se mantuvo por más de una semana en el hospital tratando sus quemaduras en segundo grado.

Este reto inició hace años atrás. Lamentablemente ya cuenta con una víctima fatal. En el 2017, una niña de ocho años, murió cuando tomó el agua caliente con un popote. Según ABC en Tampa Bay, la menor se quemó su garganta y boca. Todo comenzó cuando su prima la retó a hacerlo.

