NASA anuncia el paso de uno de 2 grandes cometas de este 2018

(NOTICIAS YA).- Un cometa de color verde brillante hará su aparición en el cielo nocturno este lunes 10 de septiembre, el primero de dos brillantes cometas que se dirigen hacia nosotros este año.

El cometa 21P/Giacobini-Zinner pasará particularmente cerca de nuestro planeta este 10 de septiembre en su trayectoria al rededor del sol.

El cometa será visible con binoculares y telescopios pero habrá otro aún más brillante camino a nuestro planeta y que podrá apreciarse a simple vista en diciembre de nombre 46P/Wirtanen.

Estos cometas son cuerpos helados que se mueven alrededor del sol en una órbita elíptica, dejando un rastro de polvo y gas a su paso.

El cometa 21P orbita al sol aproximadamente una vez cada 6.6 años. Este cometa también deja un rastro de fragmentos de cometa por el que cada año en octubre pasa la Tierra y que resulta en al lluvia de meteoritos Draconid cada año.

Aunque esta es una lluvia de meteoros relativamente modesta que de vez en cuando muestra explosiones espectaculares, se espera que la lluvia de meteoros Draconid produzca de cinco a ocho “estrellas fugaces” por hora este 2018, dijo a Space.com Bill Cooke, meteorólogo de la NASA.

Pero antes de que nuestro planeta se encuentra con esa lluvia de meteoros, las personas podrán tener una oportunidad de ver el cometa a medida que avanza en su trayectoria hacia el sol esta semana.

Se espera que el cometa de color verde brillante alcance una magnitud visual de 6.5 a 7, lo que significa que no será visible a simple vista, pero casi, según el sitio web de observación del cielo EarthSky.org.

Pero si no alcanza la oportunidad de ver el cometa 21P o no tiene acceso a los telescopios que necesita para verlo, habrá una segunda oportunidad de ver un cometa y para el cual no necesitarás nada más que tus propios ojos para verlo.

El 16 de diciembre, el cometa 46P/Wirtanen pasará por su punto más cercano a la Tierra y será visible inmediatamente después del atardecer, según In-The-Sky.org.

El cometa periódico fue descubierto en 1948 y su último acercamiento a la Tierra fue en 2013, cuando fue 564 millones de millas. Este año, “va a ser mucho más brillante de lo que suele ser […] casi tan brillante como la estrella más tenue en la Osa Mayor.”