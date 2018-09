Se inaugura el primer conmutador para salvadoreños atendido desde EE.UU.

(NOTICIAS YA).- Los salvadoreños que viven dentro de los Estados Unidos, cuentan desde este jueves con un conmutador que puede atender sus dudas relacionadas a trámites consulares.

Esta es una prueba piloto ya que se pretende distribuirla a nivel nacional para que no sean las personas en El Salvador que contesten una llamada, sino que sean connacionales desde muy cerca de sus casas quienes resuelvan sus dudas, o inquietudes de algún trámite en el DMV.

Gloria Figueroa es una salvadoreña que dijo a Rafael Sánchez Cruz, periodista de noticiasya.com que “trate de llamar los últimos tres o cuatro días y me mandaban a un número mil 800 después a unas extensiones donde nadie contestaba y se me cortaba la llamada.”

Guillermo Olivo, Cónsul General de El Salvador en Woodbridge afirmó que: “la gente venía y decía que no contestan, por lo que al llegar tenían los documentos incompletos, eso me preocupó. Pensaba en qué vamos a hacer y se me ocurrió crear un centro de llamadas.”