Madre separada en frontera pide que liberen a su hijo autista de 9 años

(NOTICIAS YA).- Una madre salvadoreña relata la angustia que vive tras no ser reunida con su hijo que sigue detenido en la frontera, el corresponsal de la Casa Blanca de noticiasya.com Edwin Pitti investigó al respecto y nos comparte las reacciones de organizaciones que siguen denunciando las prácticas de cero tolerancia del Presidente Donald Trump.

Raquel es la madre salvadoreña que lleva días prometiéndole a su hijo que se van a reunir, pero el día no llega, y es que aunque un juez federal ordenó a la administración del presidente Donald Trump la reunificación de familias separadas como resultado de la política de cero tolerancia pero ellos aún no reciben respuesta.

La angustiada madre le dijo a noticiasya.com que “entró a este país arriesgandose con sus hijos por ese camino y me quitan lo único que yo tengo para vivir, por lo único que me levanto todos los días y digo Dios mio por favor ayúdame”.

VIDEO: Fiscal de Nuevo México se opone a política “cero tolerancia”

El hijo mayor de Raquel fue reunificado con su abuela, pero el menor que tiene nueve años quien padece de autismo, sigue detenido en una de las zonas conocidas como hieleras de inmigración.

El escenario preocupa a organizaciones pro inmigrantes ya que incluso hay casos documentados de padres que se han quitado la vida por la desesperación.

Mónica Sarmiento de la coalición para el derecho de los inmigrantes, dijo que “sabemos por lo menos de un caso que el papá se suicidó porque no pensaba que iba a ser reunido con su hijo, pues qué va a pasar con ese niño, ese niño ahora no va a tener su padre y no hay ninguna manera para reunirlo”.

LEE: Los niños perdidos ante la política de cero tolerancia del gobierno

Las pruebas del sufrimiento que siguen viviendo los menores, siguen saliendo a la luz.

Sarmiento dijo que “Legal aid justice center” puso unas cartas tan tristes de niños escribiendoles a sus padres por qué abandonaste por qué me dejaste aquí, no entiendo en dónde estás, no entiendo lo que ha pasado.

Y es precisamente dificultades como esas y muchas más que tendrá que enfrentar raquel el día que se reuna con su hijo, que espera sea pronto dijo la anguatiada madre pues “es tan dificil mentirle a mi hijo y decirle mi amor yo voy a regresar mañana si mañana nunca llega”.

LEE: ¿Trump se podría retractar de “Tolerancia Cero”?

La Casa Blanca no detiene su política migratoria, aunque no se han reunido con sus familias a los cientos de niños que siguen detenidos ya buscan opciones legales para extender el periodo de detención que le permite la ley de 20 días, hasta el tiempo que sean necesarios para resolver un caso del niño autista que lo necesita.

Simón Sandoval, abogado de inmigración, afirmó que “si esto llega a entrar en vigencia realmente lo que estaremos viendo es una situación de campos de concentración para familias inmigrantes en la frontera a largo plazo”

Video relacionado