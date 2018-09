Rescatan a 33 inmigrantes en una bodega en Texas

(NOTICIAS YA).- Agentes de la Patrulla Fronteriza encontró a docenas de inmigrantes en un negocio localizado al norte de Laredo. Los oficiales detuvieron a 33 indocumentados el pasado sábado en Texas, informó Son Owens, jefe de la Patrulla Fronteriza.

Al llegar observaron una persona que estaba corriendo por la propiedad. El departamento de policía de Laredo arrestó a 33 personas de México, Centroamérica y uno de ellos era un niño de 14 años.

Por el momento los agentes no pueden decir en las condiciones que se encontraban estas personas o cuantos días llevaban adentro de la bodega, pero confirmaron que de las 33 personas, algunos eran menores de edad. El más pequeño tenía 14 años.

Normalmente lo que se encuentra es son situación de que no hay agua, no hay luz que no hay ni cama para dormirse y no saber cuánto tiempo van a estar encerrados y una vez que están ahí. Es importante recordad que están a manos de los cárteles y que mucha gente se encuentra extorsionados, secuestrados, asaltos y todo es muy grave la situación.

LEE: Rescatan a 119 migrantes en Nuevo León, iban rumbo a Texas

Al momento no tienen ningún arresto en este caso agentes confirman que la empresa no está involucrada en este incidente.

Autoridades dicen que este caso indica que los contrabandistas buscan diferentes localizaciones para ocular a indocumentados pero que ellos continuaran trabajando para prevenir estos incidentes. A su vez autoridades federales aseguran que continuarán con la lucha de la delincuencia organizada.