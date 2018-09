VIDEO: Cientos ven un OVNI en diferentes regiones de El Salvador

(NOTICIAS YA).- Un supuesto Objeto Volador no identificado (OVNI), fue visto la semana pasada en El Salvador, muchos videos fueron compartidos en redes sociales.

La página de Facebook EsViralSV muestra una especie de luz que se traslada rápidamente dejando un destello. La publicación que cuenta con más de 42 mil reproducciones fue vista por muchos desde diferentes partes del territorio del país centroamericano.

LEE: Revelan nuevo video de encuentro de OVNI con oficial militar

VIDEO: Google Earth captura el choque de un aparente OVNI en Antártida

Los creadores de la publicación dijeron que “según información de la persona que tomó el video, esto sucedió en Santa Ana, escuchó un ruido extraño y salió con su celular y justo grabó eso en el cielo.”

Existen diversos comentarios, pero los de EsViralSV para salir de dudas enviaron el clip a expertos en el estudio de extraterrestres, Gabe Hash, donde se investigará más a fondo qué es lo que realmente pasó en el cielo del país centroamericano.

Comentarios sobre el video en Facebook

Christian Santos dijo que “e

VIDEO: Bola de fuego entrando a la tierra desata teorías de OVNIs

Elba Guzman, dijo “m

¿Qué es un OVNI?

De acuerdo a Ufólogos, es decir expretos que estudian los avistamientos de los Objetos Voladores no Identificados: un OVNI es el avistamiento reportado de un objeto o luz vista en el cielo o sobre la tierra, cuya apariencia, trayectoria, acciones, movimientos, luces y colores no tienen una explicación lógica, convencional o natural y el cual no puede ser explicado, no solamente por el testigo original, sino por científicos o técnicos expertos quienes traten de hacer una identificación con sentido común después de examinar la evidencia.

¿Cómo evalúan una supuesta evidencia de OVNI?

El investigador de OVNIs debe examinar la evidencia para verificar si ha sido alterada, falsificada o trucada. Si la evidencia aparece falsa o si puede ser explicada por métodos más prácticos, su validez es puesta en duda.