Candidato a Alguacil de Orange con pasado turbio

(NOTICIAS YA).- Darryl Sheppard, el único candidato por el partido demócrata que aspira a ocupar el cargo de Alguacil del condado Orange cuenta con un pasado turbio.

El candidato cuenta con un historial de más de trece cargos criminales, desde infracciones de tráfico hasta robo de vehículos.

A pesar de esto, Sheppard no tuvo problemas con su registración como candidato ya que no ha sido convicto de ningún delito.

No obstante, las multas no terminan aquí. En el mes de junio, la Oficina del Supervisor de Elecciones del condado Orange multó al candidato por $2,050 por no cumplir con la fecha límite para pagar su campaña tras entregar dos cheques sin fondo antes de realizar el pago final.

Sheppard estará en las boletas de medio término junto al resto de los candidatos, el Jefe de la Policía de Orlando, John Mina y el exmayor de la Patrulla de Carreteras de Florida, Joe López.

Estos dos últimos no tienen una afiliación a ningún partido político.

A través de una declaración escrita a Noticias Ya Orlando, Sheppard indicó que el Comité Democrátcio del condado Orange está utilizando “esto como excusa para que se retire de la contienda electoral”. Esto lo calificó como irónico ya que lo que quieren es privarlo de sus derechos por ser un hombre de color que busca mejorar su comunidad ganándose un empleo a través de un proceso electoral.

El próximo 17 de septiembre el Comité Ejecutivo Democrático de Florida se reunirá para decidir qué candidatos recibirán el respaldo del Comité local en esta contienda.

Este fue un mensaje que Sheppard colocó en su cuenta de campaña en Facebook para las primarias.