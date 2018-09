¿Cómo detuvieron a los 43 inmigrantes en la interestatal 35 de Laredo?

(NOTICIAS YA).- En los últimos días, las autoridades han arrestado a varias personas indocumentadas. El más reciente caso fue de 47 personas en Laredo, Texas.

Fue en el área de revisión localizada en la interestatal 35 en donde ocurrió este incidente. 47 indocumentados fueron encontrados ocultos dentro de un tráiler refrigerado.

No solo se trata de la temperatura si no el ambiente. Están encerrados con llave que no se pueden escapar de la caja tiene que recordar que son 47 personas, si hay suficiente oxígeno, suficiente aire y también que están entre los productos que están adentro y cuando el movimiento provoca que se muevan los productos eso también puede ser peligroso.

Al dirigir al conductor al área de inspección secundaria, el conductor se apresuró causando que los agentes persiguieran el vehículo hasta la milla 30 en la interestatal 35.

“Solo le dio la orden dos veces y por fin se paró lo importante de recordar es cuando las camionetas están pasando por el punto de inspección hay otros carros en el camino y cuando no obedecen las ordenes los muchachos eso también pone en peligro también al público”, explicaron las autoridades.

El conductor y una pasajera fueron arrestados en el caso, ambos eran residentes de los Estados Unidos.

Este asunto fue entregado para su investigación al departamento de seguridad nacional.