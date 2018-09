Demandan compañía ferroviaria por provocar incendio “Fire 416”

(NOTICIAS YA).- Residentes de Durango y Silverton, presentaron una demanda civil en contra de la compañía Durango & Silverton Narrow Gauge Railroad Company, alegando que uno de sus trenes antiguos de vapor de carbón, comenzó el incendio “Fire 416” que ocasionó devastadores daños a la propiedad y comercios.

LEE: Incendio 416 sigue creciendo y Buffalo Fire provoca evacuaciones

La demanda presentada el viernes en el Tribunal del Distrito de Colorado del condado La Plata, en nombre de más de media docena de residentes y empresas, busca daños no especificados en contra de la compañía ferroviaria y su principal propietario, Al Harper.

El incendio 416, comenzó el primero de junio cerca de las vías estrechas de la compañía de trenes al norte de Durango. Quemó 54,129 acres de terreno del Servicio Forestal de EE.UU. en su mayoría, convirtiéndose en el sexto incendio forestal más grande en la historia de Colorado.

Duthie Savastano, una de las abogadas que presentaron la demanda, dijo que aunque ama a la compañía ferroviaria, decidió emprender acciones legales en su contra porque descuidadamente ejecutó su tren de vapor a carbón en una sequía extrema, a pesar de haber iniciado numerosos incendios previos.

FOTOS: Realizan sesión de fotos de boda con incendio “416 fire” de fondo

El tren tiene sus propias tácticas de lucha contra incendios, pero según la demanda, el operador del ferrocarril no estaba equipado para extinguir este incendio. La compañía acababa de despedir a su equipo veterano de bomberos a principios del año y los remplazo por empleados con menos experiencia en técnicas de extinción de incendios, según establece la demanda.

La cantidad de material seco que no había sido cortado en años, cerca del lugar donde comenzó el incendio y la “falta de experiencia y equipo inadecuado” de las cuadrillas, causaron que el fuego se extendiera más allá de todo control, alega la demanda.

“Como resultado del incendio, los residentes de Durango han sufrido daños graves a la propiedad y muchos se vieron obligados a evacuar sus hogares, el valor de las propiedades se ha visto afectado significativamente y muchas empresas locales de Durango y Silverton se vieron obligadas a cerrar o sufrieron grandes pérdidas”, indicó un comunicado de prensa.

Tras el incendio, las devastadoras inundaciones y aludes afectaron aún más a la comunidad de Durango, según el comunicado.

El propietario y gerente de la compañía, Al Harper, dijo que no puede hacer ningún comentario sobre la demanda porque no se le ha entregado y que no ha habido una determinación oficial sobre la causa del incendio.

Los demandantes dicen que la compañía y Harpersabian o deberían haber sabido de las condiciones de sequía que existían en el momento que comenzó el incendio.

LEE: Crecimiento de incendio “416 Fire” en Colorado causa más evacuaciones

La demanda fue presentada por la firma local de abogados Duthie Savastano Brungard y la firma estatal Burg Simpson Eldredge Hersh & Jardine.