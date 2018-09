Fumar marihuana conduce a más y más sexo, según estudio

(NOTICIAS YA).-El consumo de marihuana no afecta el rendimiento sexual como se creía, sino que se asocia con una mayor frecuencia de relaciones íntimas, según el primer estudio publicado The Journal of Sexual Medicine el año pasado.

El estudio de la Universidad de Stanford en California afirma que, quienes usaron cannabis tuvieron más relaciones sexuales que los que no lo hicieron.

Según el sitio web Insider, los investigadores analizaron los datos de más de 28,000 mujeres y 22,000 hombres que fueron encuestados por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Un estereotipo común sobre los efectos de la marihuana hace referencia al apetito y pereza excedidos, tanto que no daban espacio para el sexo.

Pero, a pesar de las preocupaciones entre médicos y científicos de que el consumo frecuente de marihuana puede afectar el deseo sexual o el rendimiento, parece más probable que ocurra lo contrario.

Los resultados arrojaron que no había ninguna base en la idea de que el cannabis reduzca su libido, ya que no existía un vínculo entre su uso y la función sexual deteriorada.

El estudio reveló que, quienes usaron cannabis tuvieron más relaciones sexuales que quienes no fumaron, hasta un 20%.

Michael Eisenberg, autor principal del estudio y profesor asistente de urología en Stanford dijo en un comunicado que “el uso frecuente de marihuana no parece afectar la motivación o el rendimiento sexual. En todo caso, se asocia con una mayor frecuencia del coito”.

Continuó diciendo que el estudio no establece una conexión causal entre la marihuana y el sexo, es decir, que fumar marihuana hace que quieras más. Pero los resultados lo sugieren.

“La tendencia general que vimos se aplicó a personas de ambos sexos y todas las razas, edades, niveles de educación, grupos de ingresos y religiones, todos los estados de salud, ya sea que estuvieran casados ​​o solteros y tuvieran o no hijos”, dijo.

Otro estudio de 2017 sobre la marihuana y la sexualidad, encontró que el 68% de las mujeres que consumían cannabis antes del sexo informaron que lo encontraban más placentero.

Según el Informe Mundial sobre las Drogas de las Naciones Unidas (UNODC, por sus silgas en inglés), hasta 238 millones de personas pueden usar cannabis en todo el mundo.

En Estados Unidos, nueve estados y Washington, D.C, han legalizado la marihuana para uso recreativo para adultos mayores de 21 años, mientras que es posible obtener marihuana medicinal en otros 30.

Concluyen los científicos de California que de lo que puedes estar seguro es, que el cannabis no afectará tu rendimiento y mucho menos tu apetito sexual.