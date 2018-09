Joven de Sunland Park se entrega tras accidente que mata a Giselle

(NOTICIAS YA).- Una familia de la zona oeste continua llorando la perdida de uno de los suyos, después de que un accidente de pega y huye les cambiara completamente sus vidas. La víctima es una jovencita de 13 años y ya hay un joven tras las rejas.

A través de redes sociales, la familia ha identificado a la joven de 13 años como ‘Giselle’ y ‘Güerita’, describiéndola como una niña hermosa y con una gran luz. Este video muestra a la joven atropellada el viernes pasado y que debido a sus lesiones falleció este fin de semana.

Giselle, como la identificaron en redes sociales, salió de la secundaria Lincoln y caminaba hacia su casa por la calle Montoya, cuando fue atropellada por una camioneta que huyó del lugar.

La falta de banquetas y el exceso de velocidad, son los problemas que vecinos de la zona consideran fue una razón de esta tragedia.

“Cada día existen estos problemas, por el ejemplo el otro día caminaba con mis perros y un automóvil no se detuvo en la señal de alto y parece que no me vio y siguió su camino”, Victor Vidal, residente del oeste de El Paso.

“Un hombre casi me atropelló el otro día, ni siquiera se detuvo en la señal de alto y cruzó a exceso de velocidad”, Kuo Hua Chien, residente.

Sobre el tema, el regidor de esta zona, Peter Svarzbein, calificó el hecho como una tragedia y mencionó a través de un comunicado que:

“Con la ayuda del grupo “Mujeres a Bordo”, así como asociaciones de vecino, la policía y la ciudad, trabajará para darle una solución que proteja a los peatones que recorren la calle Montoya y otras vialidades”.

Las autoridades informaron que Samuel Thomas García, de 17 años, de la ciudad de Sunland Park se entregó este lunes, luego de permanecer prófugo de la justicia desde la tarde del viernes. García viajaba en una camioneta Ford F-150 en el momento del incidente.

La familia ha dispuesto una cuenta de GoFundMe para poder solventar sus gastos funerarios, por lo que si usted desea aportar, puede hacer a través del portal GoFundMe: My Precious Angel..hit and run

