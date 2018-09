Senador lanza el reto Tuppers Challenge para el resto de los políticos

(NOTICIAS YA).- El presidente del Senado en México, Marti Batres Guadarrama lanzó el reto Tuppers Challenge, a fin de que sus compañeros no carguen el costo de sus comidas al Senado de la República. El legislador pertenece a Morena, el mismo partido del presidente electo de México: Andrés Manuel López Obrador y aseguró que el reto es parte del programa de austeridad.

“Este es el Tupperware que me ha acompañado en los últimos años. Lo llevo en el coche y desayuno en el automóvil o desayuno en la oficina. Aquí, traigo aquí mis uvas y mis quesadillas. Así he trabajado y así lo voy a seguir haciendo”, presumió el político mexicano.

Aquí, dándole seguimiento al #TuppersChallenge. No cargaré al Senado de la República el costo de ninguna de mis comidas. pic.twitter.com/MwHNykiFg6 — Martí Batres (@martibatres) September 10, 2018

El legislador invitó a sus compañeros a sumarse al reto pero no hicieron cambios en la ley o derogaron el presupuesto para organizar reuniones de trabajo por lo que el resto de los senadores pueden hacer caso omiso y seguir pidiendo comidas en sus reuniones de trabajo.

“En esta primera semana de trabajo formal, yta en las sesiones ordinarias en el senado. Así es como le hecho con mis alimentos y al convocar a reuniones de la mesa directiva, lo hemos hecho sin desayunar. No le he pedido ni una sola comida al Senado de la República y no lo voy a hacer. Si tengo la necesidad de ir a un restaurante pues pagaré yo mi comida en el restaurante sin cargársela al Senado de la República. Así de esta manera cumpliremos con el plan de austeridad”, dijo en un video Marti Batres.

VIDEO: Martí Batres se olvida de su #TuppersChallenge y come fruta servida en el Senado https://t.co/VGN0zjVaH6 pic.twitter.com/0lwMlORqtm — AriadneDiazWorldCh (@ari_fansChile) September 11, 2018

En redes sociales lo han criticado, pues les pareció una burla lo que hizo el legislador, pues es lo que hacen todas los trabajadores mexicanos para ahorrar dinero y no gastar en comidas en la calle. Otros sorprendieron al Senador comiendo en platos desechables, por lo que fue obvio que hay días en los que se le olvida su refractario de plástico.