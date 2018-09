Abren carreteras aunque se mantiene el riesgo de inundación en El Valle

(NOTICIAS YA).- Las lluvias ya generaron estragos en las carreteras de Texas, y aunque las inundaciones en vialdiades se hicieron presentes durante los primeros días de la semana, las autoridades ya reabrieron las carreteras que por la madrugada estuvieron cerradas.

Se presume que durante los últimos meses se han reportado 18 pulgadas de lluvia, lo que provoca graves daños a casas y negocios que ha requerido la atención de dependencias federales.

Se prevé que la lluvia continuará por lo que se seguirá entregando costales de arena para que los residentes protejan sus viviendas o locales comerciales.

La policía de Weslaco informó que la inundación de vialidades sigue siendo un asunto de cuidado y aunque ya se puede transitar, se pide precaución al conducir por las intersecciones entre Westgate y Pike, Border y Business 83 y Texas con las vialidades de Torritos, Huisache, Esplanada y Paisano.

Para solicitar hasta 6 costales de arena en el Valle del Río Grande debes presentar tu comprobante de domicilio en:

Donna

Donna Public Works – 1301 Silver Avenue de 10 a.m. a 7 p.m.

Pharr

Pharr Events Center – 3000 N. Cage Blvd.

Pepe Salinas Civic Center – 1011 W. Kelly Ave.

Public Works – 1015 E. Ferguson Ave.

Development Research Center – 850 W. Dicker Rd.

Public Utilities – 801 E. Sam Houston Blvd.

Moore Road Sports Complex – 201 W. Moore Rd.

De 12 p.m. a 8 p.m. tanto el miércoles 12 y jueves 13 de septiembre.

Edinburg

Edinburg Municipal Park – 714 Raul Longoria de 7 a.m. a 7 p.m. en donde pueden entregar hasta 12 costales.

Service Center at 1201 N. Doolittle Road.

Mission

Jaycee Park – Los Ebanos Road & Barnes St.

Lions Park – 1500 Kika de la Garza Loop

Ray Landry Fireman’s Park – 906 Canal

De 9 a.m. a 9 p.m. todos los días hasta el viernes 14 de septiembre.

McAllen

McAllen Recycling Center- 4101 N. Bentsen

De 7:30 a.m. a 6 p.m. en donde entegan hasta 5 costales

En el condado de Hidalgo

Pct 1

Sunrise Hill Park- Mile 11 N and Mile 1 ½ W. de 10:00 am to 6:00 pm

1902 Joe Stephens Ave, Weslaco, TX de 2:00 pm a 6:00 pm

Monte Alto Veterans Park de 12:00 pm a 6:00 pm

Pct 3

2401 N. Moorefield Rd (La Mansion)

Drainage Yard Property- 2800 W. Mile 7 Road- (La Homa Rd and 7 Mile Line de 9:00 am to 5:00 pm

Pct 4

Operations Office- 1124 N. M Road de 2:00 pm a 5:00 pm