Albergue en Tornillo aumenta su capacidad a 3, 800

(NOTICIAS YA).- Las operaciones en este albergue temporal de Tornillo no cesaran sus operaciones el día de mañana como se había acordado, al contrario triplicara su capacidad.

El albergue temporal actualmente cuanta con una capacidad de mil 200 camas y será expandido a 3 mil 800.

“Estamos hablando de niños que están en cárceles, cuando se dice centros de detención es un código para decir que son cárceles en donde no pueden salir, no pueden ver a sus familiares, no los pueden visitar, estamos hablando de una cárcel.” Señaló Fernando García, director ejecutivo de BNHR.