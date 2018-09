Autora de “Cómo matar a tu esposo” es arrestada por matar a su esposo

(NOTICIAS YA).- Una escritora de novelas de suspenso y romance ha sido acusada de asesinar a su esposo.

De acuerdo con el Huffington Post, Nancy Crampton-Brophy y su presunta víctima, Dan Brophy, estuvieron casados por 26 años, según revelaron documentos de la corte.

El escalofriante crimen llevado a cabo por Crampton-Brophy pudo haber sido anunciado en su propia obra, pues la mujer es la autora de un ensayo titulado “Cómo asesinar a tu esposo”, el cual fue publicado hace varios años.

El texto, el cual ahora es privado, fue difundido inicialmente en el blog “See Jane Publish”, y presuntamente contenía fragmentos acerca de motivos y posibles armas para asesinar a tu pareja.

La policía de Portland, en el estado de Oregon, arrestó a la mujer de 68 años el miércoles pasado y le fincó cargos por homicidio y uso ilegal de un arma de fuego.

La víctima, de 63 años y que se desempeñaba como chef, fue atacado a tiros en una cocina del Oregon Culinary Institute el 2 de junio pasado, según reportaron medios locales.

La mujer publicó sus novelas “The Wrong Husband” y “Girl Most Likely To” por cuenta propia. Al día siguiente de la muerte de su esposo, Crampton-Brophy se dirigió a Facebook para informar sobre el suceso del cual ahora se le responsabiliza.

“A mis amigos y familia en Facebook, tengo noticias tristes para compartir. Mi esposo y mejor amigo, el chef Dan Brophy, fue asesinado la mañana de ayer. Para aquellos que son cercanos a mí y creen que merecían una llamada telefónica, tienen razón, pero estoy tratando de encontrarle el sentido a todo en este momento”, escribió la presunta homicida.

“Habrá una vigilia a la luz de las velas mañana en el Oregon Culinary Institute. Aunque aprecio todas sus amorosas respuestas, estoy abrumada. Por favor ahórrense sus llamadas telefónicas por algunos días hasta que pueda volver a funcionar”, finalizó la publicación.

Cabe destacar que, en 2012, la mujer fue entrevistada por el blog “Romancing the Genres”, y declaró las escalofriantes razones por las que se sentía atraída por el genero de suspenso romántico.

“El asesinato, la mutilación y la sangre vienen de forma natural a mí, lo que significa que mi esposo ha tenido que aprender a dormir con un ojo abierto”, declaró entonces.