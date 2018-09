Curandera de área de Tampa Bay sigue estafando a la comunidad

(NOTICIAS YA).- Hay nuevos detalles y también nuevas víctimas de la curandera del área de Tampa Bay, una mujer que supuestamente daba “milagros” a quienes visitaban su tienda. Sin embargo, ella realmente no daba nada a cambio y se esfumó con el dinero de muchos.

“Desde el 2001 la virgen de Guadalupe le ha entregado el don a nuestra hermana. Guadalupe ha ayudado a miles de persoans como tú”, es lo que decía un cartel colgado a las afueras de la tienda botánica,

Ese cartel ha engañado a por lo menos ocho familias del área que dicen ser estafados por la mujer de la botánica. El último caso se trata de una pareja originaria de México, quienes residen en Clearwater y visitaron el lugar. La curandera les dijo que si no entregaban $20,000 dólares, ella no la curaría porque supuestamente alguien la quería muerta y le daría cáncer. También amenazó con la salud de sus hijos.

“Aparentaba ser muy amable me llamaba ‘hija yo sí te voy a curar, este dinero me tienes que dar si no quieres que tu hijo se muera, si no quieres que caiga en drogas y si no quieres que a la niña le pase algo”, dijo la señora a Noticias Ya, quien quizo mantener su identidad anónima.

Otro caso de estafa fue reportado la semana pasada, cuando la desesperación de unos padres hispanos y de muy bajos recursos, los llevó a leer las cartas y en creer en brujería como una solución a la enfermedad de su hijo, sin saber que de esta manera, perderían los ahorros de una vida entera.

El hijo de esta familia originaria de México, lamentablemente no tiene esperanzas de vida por los doctores y a pesar de que tiene años siendo analizado por médicos, nunca pudieron diagnosticar qué realmente tiene el pequeño de 8 años.

Se trata de una enfermedad extraña, que le impide comer y hasta respirar, pero no se sabe nada más, dijo la familia a Noticias Ya.

Los esposos, María y Juan, quienes se quisieron mantener en el anonimato, entregaron sus creencias y $20,000 dólares en efectivo al ser persuadidos por la extraña mujer y por un anuncio de una tienda botánica local, con la imagen de la virgen de Guadalupe, que garantizaba años de expriencia y resultados milagrosos, era la única esperanza que tenían para poder salvar a su hijo enfermo. Sin embargo, la mujer desapareció junto al dinero en efectivo.

Casos como este está afectando a quienes trabajan en este campo.

“Esto nos afecta porque estas personas abusan de los clientes que pierden mucha fe y pierden esperanza, tengan cuidado con estas personas que aparecen con un panfleto”, dijo Andres Linares, quien se hace llamar un espiritista a Noticias Ya.

En sus 20 años como espiritista, Linares conoce muy bien en cómo operan estos delincuentes.

“Les llaman vulgarmente gitanos. Van detrás de la temporada, aquí en Florida en septiembre y luego se van para el norte haste enero y vuelven con otro nombre”.

A pesar de que a las autoridades se les reportó varios de estos casos, no pudieron dar con los delincuentes.

