Director de escuela en condado Pinellas acusado de acoso sexual

(NOTICIAS YA).- El director de la escuela intermedia Morgan Fitzgerald en Largo, renunció de su cargo el pasado martes tras las investigaciones que se están llevando a cabo sobre acoso sexual hacia las maestras del plantel, de acuerdo con las récords oficiales del distrito escolar del condado Pinellas.

De acuerdo con las autoridades, se trata de Anthony Francois de 50 años quien dejó su puesto luego de que empezaron a recolectar varias quejas de los maestros de la escuela, reportó WFLA.

LEE: Directora de escuela en P.G. niega entrada a padres sin documentos

Sus ofensas incluyen comentarios inapropiados sobre de los cuerpos de las empleadas que trabajan en la escuela. En algunos casos, también se reportó que Francois entró a los salones de clases mientras las maestras estaban en sus horas de planificación y les dijo comentarios sexuales y vulgares, de acuerdo con el Tampa Bay Times.

Francois fue ordenado de dejar su puesto como director por comportamiento inapropiado a principios de este año, sin embargo, no lo renunció hasta que comenzaron las investigaciones oficiales.

De acuerdo con los investigadores, testigos dijeron que Francois siempre hacia comentarios inapropiados en cómo las maestras se veían y en una ocasión, había puesto su brazo alrededor de la cintura de una maestra y ella se sintió muy incómoda, reportó WFLA.

Los reportes oficiales dicen que cinco de las 12 veces que Francois fue acusado de un comportamiento inapropiado, hubo testigos presentes y al menos hay un video.

También, se reportó que una maestra había renunciado tras el acoso, quien había trabajado en el plantel por 17 años.

LEE: Se suicida director de escuela de élite en Indianápolis tras escándalo

Uno de los comentarios que Francois hizo, que ya está confirmado por las autoridades, fue luego de un simulacro de indencio, Francois le dijo a una maestra, “¿Por qué no caminas en frente de mí para yo poder verte por detrás”, luego agregó “Esto no es acoso sexual, porque yo no estoy jugando jaja”.

Otra maestra reportó que él se sentó a su lado y le dijo, “Sabes, puedo verte através de tu camisa. Cuando ella empezó a abotonarse más lo que llevaba puesto, él le preguntó ¿Por qué estas haciendo eso? No tienes que hacer todo eso, no podré ver”.

Testigos también dijeron a las autoridades haber esuchado a Francois decir “quisiera poder tener un poco de eso”, refiriéndose a una maestra, de acuerdo con WFLA.

Las autoridades reportaron que este comportamiento creaba “una atmósfera de miedo y de intimidación que afectaba a todos los empleados”.

Sin embargo, en una entrevista con el Tampa Bay Times, Francois negó todas las acusaciones.

LEE: Niño fue a la escuela para matar a su maestro pero el arma no funcionó

“Como administrador, hay personas en las cuales tu confías y luego te defraudan un poco”, dijo en la entrevista.

Francois también dijo que varias empleadas también le decían lo atractivo que él era diariamiente, y que esto jamás lo a alterado.

“Ellos me dicen todo el tiempo, ‘Tu eres un hombre muy atractivo, todos quieren tu atención”.

El pasado martes, el distrito escolar aprobó el reemplazo de Francois, la nueva directora de la escuela intermedia Fitzgerald será Ija Hawthorne.

VIDEO RELACIONADO