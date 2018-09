Golpean a joven árbitro en partido de fútbol infantil en El Paso

(NOTICIAS YA).- Un partido de fútbol soccer en El Paso deja a un joven árbitro en el hospital y ahora exigen justicia. El incidente ocurrió el domingo en la final del torneo de fútbol soccer Alizana en el Complejo Deportivo del oeste de El Paso.

Roberto “Robby” Eager, de 17 años, estudiante de la preparatoria Coronado estaba participando como árbitro. En el partido se enfrentaron niños de nueve años de un equipo de Ciudad Juárez y otro de Las Cruces.

De acuerdo con Robby, ya al final del partido, el entrenador del equipo de Las Cruces supuestamente estaba enojado ya que le habían puesto una tarjeta roja y acusaba al árbitro de ser el culpable de su derrota.

Robby menciona que el entrenador corrió al campo y golpeó su cabeza por detrás, al voltearse, le dio otro puñetazo en la cara. El menor fue trasladado al hospital Las Palmas donde se recupera de una fractura de pómulo y cavidad del ojo. Médicos le recomendaron estar sin actividad física por dos meses.

De inmediato se interpusieron cargos de asalto en contra del entrenador. Sin embargo, la madre de Robby se encuentra enojada ya que autoridades le dijeron que necesitan evidencia.

“Me decían, nombre le va ir mal a este 😤 que golpeó cobardemente a mi hijo, aquí la policía no se anda con cosas…..Y OHHHH SORPRESA que a pesar de los golpes , de la fractura en su cara, de la concusión que tuvo esto NO es suficiente y se necesita evidencia de lo sucedió en el momento exacto. Aun no podemos creer la respuesta que recibimos como padres defendiendo a nuestro hijo, estamos sin palabras ante estos hechos!!”, Nancy Eager.

Por ahora contrataron a un abogado y están en la espera de que alguien les mande video del incidente. “Pedimos con todo nuestro corazón que si alguien tiene algún video, foto que nos puedan compartir en privado nos lo haga saber, fue en el torneo Alianza esté domingo en la final de U9!!!”

Cabe resaltar que el entrenador a quien identifican como Juárez cuenta con otros incidentes de agresiones. En uno estaba como padre de familia en un partido de fútbol y en otro caso, lo vetaron de la liga de Mesilla.

La familia convocó a una rueda de prensa esta tarde donde esta Milton Baca y nos tiene los detalles completos más adelante.

Fotos: Facebook familia Eager