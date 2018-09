Henry Cavill podría dejar de ser “Superman”

(NOTICIAS YA).- El futuro de Henry Cavill como Superman podría estar en peligro ante rumores de un cambio de prioridades en los estudios Warner Bros. y DC Films.

De acuerdo con Variety, ambas compañías dejarán, al menos temporalmente, de desarrollar películas centradas en el personaje de Superman, con o sin el actor británico. Sin embargo, todavía no se confirma si Cavill dejará de portar la capa roja del icónico superhéroe.

“Tenemos una gran relación y un gran respeto por Henry Cavill, los cuales siguen sin cambio. Adicionalmente, no hemos tomado alguna decisión respecto a futuros filmes de Superman”, expresó un vocero de Warner Bros.

Se cree que los mencionados estudios están dirigiendo su atención a personajes femeninos, incluyendo una supuesta película sobre Supergirl, un personaje adolescente que sería muy joven en comparación con Cavill.

Asimismo, estarían desarrollando “Birds of Prey”, que se centrará en el personaje de la villana Harley Quinn, interpretado por Margot Robbie, así como una cinta enfocada en el “Guasón” (“The Joker”), dirigida por Todd Phillips, y la secuela “Wonder Woman 1984”, la cual llegará a los cines en noviembre de 2019.

Cavill encarnó por primera vez a Superman en “Man of Steel”, de 2013, y repitió junto a Ben Affleck en “Batman v Superman: Dawn of Justice” y “Justice League”, ambos fracasos de crítica y taquilla. El estatus actual de Batman, interpretado por Affleck, es similar al de Cavill, pues el actor estadounidense no volverá a dar vida al hombre murciélago en la próxima cinta de Matt Reeves.

A pesar de que recientemente se hablaba de otra película de Superman, los planes siempre fueron inciertos, y las posibilidades se redujeron aun más tras la salida del director Zack Snyder, quien estuvo a cargo de su regreso al cine.

El trabajo de Snyder en cintas como “Batman v Superman: Dawn of Justice” y “Justice League” retrasó las cintas de superhéroes en solitario y, tras su renuncia al estudio por cuestiones personales, no se ha encontrado a la persona ideal para continuar estos proyectos.

Asimismo, Cavill haría una aparición especial como Superman en la cinta “Shazam!”, pero esto tampoco sucederá. A pesar de su posible adiós a Superman, Cavill ha tenido un buen verano en la taquilla como el villano de la más reciente cinta de la saga “Misión Imposible” y pronto aparecerá en “The Witcher”, de Netflix.

DC prepara una cinta sobre “The Flash” para 2019, así como una posible secuela de “Suicide Squad”, además del lanzamiento de “Aquaman”, protagonizada por Jason Momoa.