Ningún vínculo entre el acceso de transexuales al baño y el crimen

(NOTICIAS YA).-No existe ningún vínculo entre el acceso de las personas transgénero a los baños públicos y los crímenes que allí ocurren, así lo afirma un nuevo estudio publicado este miércoles.

El sitio Boston Globe indicó que es el primer estudio en su tipo que contradice la idea errónea de que la ley antidiscriminación transgénero del estado amenaza la seguridad pública.

Los investigadores del Instituto Williams, expertos en identidad de género de la Facultad de Derecho de la Universidad de California (UCLA) descartaron vínculos entre el acceso de las personas transexuales a los baños públicos y el crimen, en las ciudades que habían adoptado políticas transgénero y las que no.

LEE: Illinois podría ser el 2do estado que dé clases de LGBT en las escuelas

Para el estudio, los investigadores examinaron informes de crímenes sanitarios en ciudades de Massachusetts de tamaño similar y demografía comparables. Luego se recopilaron datos durante un mínimo de dos años, antes de que entrara en vigencia una ley estatal antidiscriminatoria en 2016.

The Daily Beast señaló que los resultados arrojaron que no se encontró aumento en el crimen ni diferencias de faltas entre las ciudades de Massachusetts, con políticas transgénero , y otras que no las tienen.

Aunque no todos están de acuerdo con estos resultados.

LEE: Marchan a favor de la comunidad LGBT tras recibir comentarios racistas

Pues activistas que quieren deshacer la ley estatal transgénero de Massachusetts a través de una consulta en las elecciones del 6 de noviembre, han centrado su mensaje de campaña en las preocupaciones de seguridad en baños públicos.

Los detractores sugieren que, un nuevo derecho para las personas transgénero infringe los derechos de privacidad de los demás.

Pero de acuerdo el estudio, su mensaje parece ser infundado.

Un portavoz de la campaña Freedom for All Massachusetts, que está trabajando para preservar la ley, dijo que eso “realmente quita el viento a las velas de nuestros oponentes que han estado tratando de pintar esta imagen falsa”, lamentó.

La votación se está siguiendo muy de cerca en todo el país porque ofrece el primer referéndum público sobre los derechos de las personas transgénero en el estado que introdujo el matrimonio homosexual por primera vez.

LEE: Pastor culpa a comunidad LGBTQ+ por devastadores incendios en California

Lawrence La Fountain-Stokes, profesor universitario de la Universidad de Michigan y autor de diversos ensayos sobre sexualidad como Queer Ricans: Cultures and Sexualities in the Diaspora explicó que “las personas transgénero se identifican con el sexo contrario al que nacieron y buscan vivir esa expresión”, según la publicación de The New York Times.

Además recuerda que la comunidad ya tiene el apoyo de la ciencia médica, la psicología y la psiquiatría; por lo que “usar los sanitarios del sexo con que se identifican es un reclamo legítimo.”

Sin embargo, en Estados Unidos “hay muchas personas que todavía no están abiertas a entender la profunda transformación social que vivimos”, lamenta.