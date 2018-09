Óscar de la Hoya podría contender por la Presidencia de EE.UU.

(NOTICIAS YA).- Este fin de semana es importante para el exboxeador Óscar de la Hoya, pues Saul “Canelo” Álvarez, la estrella de su compañía “Golden Boy Promotions”, protagonizará la pelea más esperada del año junto a Gennady Golovkin.

Sin embargo, destaca Los Angeles Times, el empresario también piensa en otros temas importantes, como una posible candidatura a la Presidencia de los Estados Unidos en 2020.

“Es real, esa es la belleza de nuestra nación. Si Arnold Schwarzenegger puede ser gobernador, si Trump puede ser presidente, ¿por qué no podría serlo un mexicoamericano que ganó una medalla de oro olímpica, que tiene más de 35 años y es ciudadano estadounidense?”, cuestionó desde el MGM Grand, recinto que lo vio enfrentarse a Fernando Vargas, Shane Mosley, Floyd Mayweather Jr. and Manny Pacquiao en el ring.

LEE: Detienen a Óscar de la Hoya por conducir ebrio

De la Hoya se ha pronunciado en diversas ocasiones en contra de la presidencia de Trump. Hace dos años admitió que jugó golf con el hoy mandatario y que este hizo trampa. Consideró que una persona que hace trampa en el juego no puede liderar un país. A pesar de que hay video del encuentro, Trump niega haber jugado con De la Hoya.

La siguiente batalla de De la Hoya sería entonces en las urnas. El exatleta dijo que ha considerado una carrera política desde hace años y, si el proyecto avanza, contendería por el Partido Demócrata.

El originario de Los Ángeles ha estado al frente de proyectos en pro de la comunidad como la construcción de escuelas y la organización de un torneo anual de golf cuyas ganancias son destinadas a beneficencia, así como haber fundado una clínica especializada en cáncer en un hospital local.

LEE: Oscar de la Hoya y su lucha por recomponer su vida

El historial de De la Hoya fuera del ring no está libre de faltas, pues ha luchado contra las adicciones y fue captado en un controversial momento con una desnudista de Nueva York. Sin embargo, asegura que ha crecido.

“Mientras envejezco, me vuelvo más sabio y entre más sabio soy, me vuelvo más inteligente y me doy cuenta (de la razón por la) que millones me han preguntado por qué no he contendido a un puesto público. Porque yo puedo hacer una diferencia”, expresó.

LEE: Oscar de la Hoya se declara soltero

De la Hoya aseguró que además tiene la suficiente solidez económica para perseguir sus sueños en la política. Sin embargo, hay posibilidades de que su campaña nunca llegue a ser una realidad.

“Es muy preliminar, hablemos de boxeo”, dijo en conferencia de prensa, cambiando el tema tras solo cuatro preguntas sobre su posible participación en la contienda electoral.