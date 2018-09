Sacerdote de Boston fue removido tras agredir sexualmente a niña de 8

(NOTICIAS YA).- Un sacerdote de Boston fue removido por la iglesia católica luego de conocerse que fue acusado de agredir sexualmente a un niño, el reverendo originario de Nigeria, le rindió cuentas a las autoridades.

Christian Ohazulume, de 50 años, se declaró inocente el martes ante un tribunal del distrito de Quincy por tres delitos, ataque sexual contra un niño, asalto agravado y agresión contra un menor de 14 años, dijeron las autoridades.

Detectives afirmaron que la investigación duró tan solo unos días y contó con la asistencia de la Unidad de Víctimas Especiales del Fiscal del Distrito de Norfolk, sobre las denuncias comunicadas a la policía por la Arquidiócesis Católica Romana de Boston.

Ohazulume no será más sacerdote, además las investigaciones revelaron que la conducta inapropiada del exlíder católico comenzó desde el 2007.

La Oficina del Fiscal del Distrito de Norfolk ha otorgado una fianza de cinco mil dólares que de ser entregada, el sacerdote Ohazulume no podrá viajar fuera de Massachusetts, debe proporcionar verificación al departamento de libertad condicional de su domicilio residencial y de cualquier trabajo, no puede tener contacto no supervisado con menores, debe mantenerse alejado y no tener contacto con el víctima o su familia, y estar sujeto a monitoreo GPS si es liberado.

El padre de la víctima de ocho años dijo a NBC que Ohazulume es su sobrino y que ayudó a traerlo a los Estados Unidos desde Nigeria para estudiar en el Boston College.

Agregó que: “no creo que mi hija invente algo como esto sabiendo cómo el padre Christian es un miembro de la familia”, dijo el hombre en estado de conmoción.

NBC publicó que el padre de la niña no dejaba de sentirse mal por diversas cosas entre ellas decía “invertí en que el padre Christian viniera a este país, lo ayudé de muchas maneras, como un hijo”.

Comunicado de prensa de la arquidiócesis

Como arquidiócesis nos enteramos de lo que estaba ocurriendo el 31 de agosto e inmediatamente notificamos a las autoridades. Hemos estado en contacto con la diócesis de origen de Ohazulume en Nigeria y les dimos a conocer la acusación, como resultado, sus facultades para ministrar han sido retiradas.

Abogados están cooperando con la investigación, se espera que el imputado regrese a la corte el 13 de noviembre para una audiencia de causa probable, donde será llamada exsacerdote.