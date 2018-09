Alertan a evacuar casas tras 39 explosiones por el servicio de gas

(NOTICIAS YA).- Una serie de explosiones ha provocado incendios y dejado edificios destruidos en Massachusetts, por lo que las autoridades han alertado a los clientes de una compañía de gas evacuar sus casas.

Los bomberos han sido llamados a al menos 39 direcciones tras reportarse explosiones, que sospechan fueron provocadas por la línea de gas.

Las decenas de incendios se han registrado en Lawrence, Andover y North Andover durante la tarde del jueves.

LEE: Incendio no dejó sobrevivientes en Chicago, eran 10 niños sin adultos

Las autoridades creen que el número de explosiones podría aumentar, por lo que están pidiendo a los residentes que tienen servicio con la compañía Columbia Gas que evacuen sus hogares de inmediato.

Los primeros informes indican que al menos dos personas han resultado heridas en la serie de inesperados incendios.

La policía de Lawrence dice que una mujer que quedó atrapada en un hogar en Chickering Road sufrió heridas en las piernas, mientras que un hombre en un automóvil cercano resultó gravemente herido, detalla News Boston.

LEE: 235 mil secadoras de pelo retiradas por riesgo de incendio y explosión

Al menos 18 incendios ardían al mismo tiempo en Andover. Desde entonces se han extinguido, sin embargo, los bomberos todavía están trabajando en Lawrence y North Andover, destaca el mismo medio local.

“Si huele gas, abandone el área y no encienda ni apague las luces. No abra ni cierre puertas, y no use una celda ni un teléfono fijo”, advirtió Columbia Gas por medio de un comunicado.

VIDEO: Padre e hijo logran escapar de escalofriante incendio

Los equipos de rescate están trabajando para despresurizar las líneas de gas en toda la región, pero el proceso puede llevar bastante tiempo.