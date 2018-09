Madre que asesinó al pequeño Jordan había rogado para tener su custodia

(NOTICIAS YA).- El pasado miércoles, las autoridades publicaron grabaciones de audio de audiencias en la corte del pasado, cuando Charisse Stinson, la madre que mató a su hijo en Largo, Florida, había rogado tener de vuelta su custodia.

El niño de 2 años llamado Jordan Belliveau, fue el centro de la alerta AMBER en todo el estado de Florida a principios de septiembre. La madre había inventado que un hombre lo había secuestrado, sin embargo las autoridades luego descubrieron que Stinson, de 21 años, había sido la verdadera culpable.

Stinson había perdido la custodia del niño y él había sido entregado a unos padres adoptivos temporalmente a principios de este año. La acusada, había sido expuesta a drogas, armas de fuego y a la violencia, reportó ABC Action News.

En la audiencia en corte el pasado febrero, Stinson había pedido ser reunida de vuelta con su hijo.

“¿Entonces, cuánto tiempo esto tomará? Porque nosotros estamos listos. Yo lo sé, en serio, voy a llorar. Es como si lo hubiésemos recogido de la guardería. Hemos hecho todo”, dijo Stinson en la audiencia ante la corte.

Sin embargo, en ese momento la corte rechazó su petición, ya que ella seguía viviendo con el padre de Jordan, quien tenía historial de violencia y de drogas.

“Porque, no sé de qué reportes me están hablando, pero no hemos tenido problemas del todo. Nosotros trabajamos juntos en todo. Nosotros visitamos a nuestro hijo juntos. No veo el problema de que él venga a casa con su familia”.

Dos meses depués, a Stinson se le permitió volver a tener la custodia de su hijo. De acuerdo con el historial de la corte, Stinson y el padre de Jordan habían comprobado de que estaban haciendo lo correcto. Stinson tenía una casa e ingresos, la juez le preguntó si el niño también estaba recibiendo ayuda del su padre.

“Sí, cada uno paga mitad en todo”, dijo Stinson.

De acuerdo con ABC Action News, luego de esa audiencia, dejaron al padre reunirse con el pequeño Jordan.

“Sigan haciendo el buen trabajo. Trabajen muy duro en cualquier problema que tengan, ya saben, para asegurar tu futuro y el de tu hijo”, dijo la jueza.

Durante la corte, cualquier parte de la audiencia pudo haber estado con desacuerdo de que Jordan volviera con sus padres. Sin embargo, esto no ocurrió y nadie se esperó que el futuro de Jordan sería corto.

El cuerpo del niño fue encontrado luego de la intensa búsqueda. De acuerdo con las autoridades, “en un momento de frustración”, la madre golpeó a Jordan en el rostro con el dorso de su mano “lo que a su vez provocó que la parte posterior de su cabeza golpeara una pared interior de su casa”. “Después del golpe en la cabeza, la víctima sufrió convulsiones durante la noche”, continúa el informe oficial, y agregó: “lo que condujo a un mayor declive [en su salud], lo que provocó su muerte”.

De acuerdo con las autoridades, Stinson no buscó ayuda médica, sino que llevó a su hijo a un área boscosa y lo dejó morir. El cuerpo del niño tenía lesiones que coincidían con lo que Stinson les dijo qué sucedió.

La mujer quedó bajo custodia de la policía, acusada de asesinato en primer grado.

