Presunta amante de Trump revelará todo en próximo libro

(NOTICIAS YA).- La actriz porno que asegura haber tenido una relación extramarital con el presidente Donald Trump revelará los detalles de su romance con el mandatario en su nuevo libro.

De acuerdo con CNN, Stormy Daniels, quien demandó a Trump por difamación después de que este asegurara que ella mentía acerca del pago que recibió para mantener en secreto la relación, lanzará próximamente “Full Disclosure” (“Divulgación total”).

En el libro, asegura Daniels, se incluirán detalles sobre el controversial amorío entre el republicano y la actriz de cintas eróticas.

“Todos saben que mucho de la entrevista de ‘60 Minutes’ fue editado por cuestiones de tiempo y que hay cosas que dije en la entrevista que me interesa que la gente sepa son muy importantes para mí (y no salieron al aire)”, expresó la ahora escritora este miércoles en el programa “The View”.

“Pensé en escribir todo e incluirlo, y la gente podrá pensar lo que quiera de mí. Pero al menos es la verdad”, dijo la autora sobre el libro que prepara desde hace años.

Cuando Michael Cohen, exabogado de Donald Trump, declaró ante la corte que el hoy presidente le ordenó pagar 130 mil dólares a Daniels por su silencio, no pudo evitar soltarse llorando, pues su versión había sido corroborada ante la autoridad y el público estadounidense.

“Esa noticia fue como un golpe en el estómago. Estaba tan abrumada que comencé a sollozar, porque no me daba cuenta de toda la presión que había sufrido. La gente me decía muchas cosas (negativas), pero ser llamada mentirosa, y que la gente no me creyera por meses… sentí cómo me levantaban un peso de los hombros”, expresó.

Cohen realizó el mencionado pago a Daniels a través de una empresa fantasma, menos de dos semanas antes de las elecciones de 2016 donde Trump desafortunadamente resultó vencedor.

El exabogado del republicano se declaró culpable de ocho cargos criminales relacionados con el pago. También admitió que lo realizó en nombre de Trump para que las noticias sobre la relación no afectaran el resultado de la elección (y lo logró).

El libro de Stormy Daniels saldrá a la venta el próximo 2 de octubre.