Continúa la entrega de costales de arena en el condado de Hidalgo

(NOTICIAS YA).- Ante las lluvias que siguen en la zona costa de Texas, las autoridades siguen entregando costales de arena a quienes aún requieran mantener a salvo sus hogares y negocios. Algunas calles quedaron inundadas y otras corren el riesgo de aumentar el nivel de agua.

En el Condado de Hidalgo se abrió la ayuda telefónica para los habitantes, ya sea para conocer el pronóstico del tiempo o para distribución de costales, los interesados pueden comunicarse al (956) 292 – 7750.

LEE: En Corpus saturaron centros de distribución de costales de arena

También el refugio está habilitado en el Centro de Recreación de Donna en la 307 Miller Avenue en Donna, Texas.

Algunas vialidades siguen cerradas total o parcialmente por inundaciones o desperfectos.

Pct. 1: La intersección FM 493 y Stites Road en Donna está cerrada por construcción.

Pct. 3 – 8 1/2 de Conway Road-Trosper Road. 8 Mile Trosper Road-Los Ebanos Road; Los Ebanos Road from 9-10; 9 Mile from Inspiration Road to Conway Road; Inspiration Road from 5-6 y Moorefield Road & 5 ½

¿Dónde recoger costales de arena este Viernes 14 de septiembre?

Pct 1: Sunrise Hill Park en Mile 11 N and Mile 1 ½ W en Mercedes, TX de 12 p.m.a 7 p.m.

Hasta 6 costales de arena por casa.

Monte Alto Veterans Park de 12 p.m. – 7 p.m.

Pct 2 en Field Operations Facility en 4100 S. Veterans Rd en San Juan, TX de 8 a.m. a 5 p.m. con 5 costales como máximo.

Pct 3: 2401 N. Moorefield Rd (La Mansion) en Mission, TX de 9 a.m. a 8 p.m.

Hasta 6 costales máximo

Precinct 3 Drainage Yard Property en 2800 W. Mile 7 Road en (La Homa Rd y 7 Mile Line) de 9 a.m. a 8 p.m.

Pct 4 Operations Office en 1124 N. M Road en Edinburg, TX de 7 a.m. a 7 p.m. Se requiere de identificación para obtener 5 costales de arena por casa.