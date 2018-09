Justin Bieber ya se casó

(NOTICIAS YA).- Dos meses después de su sorprendente compromiso, Justin Bieber y Hailey Baldwin ya son marido y mujer.

De acuerdo con Entertainment Weekly, el cantante de 24 años y la modelo de 21 años habrían contraído nupcias este jueves en la ciudad de Nueva York, según confirmó la revista People. “Lo hicieron sin escuchar a nadie”, dijo al respecto una fuerte cercana a la pareja.

Una fuente religiosa asegura que habló con la familia y confirmó que Bieber y Baldwin se casaron por la vía civil en una corte de la “Gran Manzana”, y que pronto tendrán una ceremonia religiosa con amigos y familia. “Tendrán una gran fiesta, frente a Dios y a todos los que aman”, dijo.

Los ahora esposos fueron vistos este jueves entrando a la corte donde se expiden los certificados de matrimonio. El medio especializado TMZ asegura que Justin le dijo a Hailey: “no puedo esperar a casarme contigo”.

Asimismo, el intérprete de “Sorry” le habría agradecido a un oficial de la corte por mantener la discreción en el caso.

Algunos fanáticos ya estaban preparados para una boda rápida entre el ídolo canadiense y su joven esposa. Una fuente cercana a ellos había indicado a People que este era el deseo de la pareja.

“No quieren un compromiso largo y ya están planeando la boda. Hasta el momento, quieren una ceremonia pequeña con sus familias. No están planeando una enorme boda de celebridades. Se están casando por amor y no quieren una boda ostentosa”, explicó.

Bieber le propuso matrimonio a Baldwin el 7 de julio pasado durante una cena en las Bahamas, informó inicialmente TMZ, noticia que confirmaron los famosos un par de días después en redes sociales.

“Estoy comprometido a pasar mi vida conociendo cada una de tus partes, amándote paciente y bondadosamente. Prometo liderar nuestra familia con honor e integridad, dejando que Jesús a través del Espíritu Santo nos guíe en todo y en cada decisión que tomemos”, escribió entonces el cantante en Instagram.

“Mi corazón es completamente tuyo y siempre serás mi prioridad. Eres el amor de mi vida, Hailey Baldwin, y no quisiera pasarla con nadie más. Haces que yo sea mejor y nos complementamos tan bien. No puedo esperar a la mejor temporada de mi vida. Es gracioso porque contigo ahora todo tiene sentido. Lo que más me emociona es que mis hermanitos verán otro matrimonio saludable y estable y buscarán lo mismo”, continuó el canadiense.

Cabe destacar que Justin Bieber y Hailey Baldwin ya habían sostenido una relación, la cual terminó en 2016, tras lo cual permanecieron completamente separados por un par de años.