1 aspirina al día podría ser dañino para personas mayores y sanas

(NOTICIAS YA).-Las personas adultas mayores que gocen de buena salud y que no tengan ningún antecedente de problemas cardíacos, no deberían tomar aspirinas de baja dosis diariamente, de acuerdo a un estudio realizando en los Estados Unidos y Australia.

La creencia popular, así como alguna evidencia científica, concuerda con que hay beneficios de la salud en tomar una aspirina de dosis baja al día, o “aspirina bebé” cuando las consumen personas que hayan padecido un ataque cardíaco o un infarto.

Sin embargo, un estudio encontró que el beneficio desaparece y que, en cambio, se vuelve perjudicial, en el caso de personas que toman aspirina y que nunca han tenido un problema de salud.

Personas mayores de 70 años que están sanas incrementaron sus riesgos de sufrir daños potencialmente mortales si consumían una aspirina al día, como sangrados internos.

Médicos y expertos insisten en evitar la automedicación, aunque se trate de aspirina.

Quienes pasaron por un ataque cardíaco, suelen ser recetados con aspirina pues este medicamento hace más ligera la sangre, previniendo otro ataque.

Otros supuestos beneficios por los que personas sanas toman aspirina incluyen reducir el riesgo de tener cáncer.

No obstante, la mayoría de la investigación de estos beneficios está enfocada en personas de mediana edad y que tienen historial, antecedente o predisposición a tener estas enfermedades conforme envejezcan, reporta BBC.

NO HAY BENEFICIOS EN CASOS DE PERSONAS SANAS

Un estudio realizado en 19 mil 114 personas en los Estados Unidos y Australia, se enfocó en personas sanas sin historial de problemas de salud y mayores de 70 años.

A la mitad les dieron una dosis baja de aspirina al día por 5 años.

Tres artículos han sido publicados a raíz de esta intervención, en la revista New England Journal of Medicine, y en los tres se concluyó que las pastillas no reducen los riesgos de problemas cardíacos y que, además no tienen ningún beneficio en personas sanas.

Sí aumentaron, no obstante, el número de sangrados estomacales. Aumentó la mortalidad y, se piensa, la incidencia de cáncer, pero estos puntos requieren más análisis pues el estudio solo duró 5 años.

El Profesor John McNeil, de la Universidad Monash recalcó lo grave de esto, pues “millones de personas mayores en todo el mundo toman una dosis baja de aspirina sin ningún motivo médico, y podrían estar haciéndose daño innecesariamente, pues no hay ningún beneficio de ello”.

Con este estudio esperan que médicos lo piensen bien antes de recomendar a sus pacientes sanos que tomen una dosis baja en aspirina, algo que hasta hace poco se consideraba beneficioso.

“Tomar aspirina si estás sano, si tienes más de 70 años, si no has tenido problemas cardíacos o infartos, en realidad no tiene ningún beneficio”, dijo Peter Rothwell, profesor de la Universidad de Oxford.

Es importante reiterar que la aspirina en baja dosis sigue siendo recomendada en personas que hayan pasado por problemas cardíacos.

Pero si se trata de una persona sana, lo más probable es que sea más problema que ayuda.

No obstante, médicos concluyen que cualquier persona que haya pasado años tomando aspirina buscando sus supuestos beneficios, y que además estaba sana, no debería dejar de tomarla de la noche a la mañana, pues esto podría generarle problemas.

Se recomienda llegar a una solución paulatina con la asesoría de su cardiólogo.