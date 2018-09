Hackers amenazan con revelar historial pornográfico por información

(NOTICIAS YA).- Ten cuidado, la comunidad de Tampa Bay ahora forma parte de los robos masivos que se están sucediendo en línea. Robos de datos personales y números de tarjetas de crédito, los cuales se están vendiendo en la temible “dark web”. Los “hackers” detrás de esto, amenazan a las personas de que si no revelan su información personal, enviarán su historial de pornografía a sus amigos y familiares, a pesar de que no hayan visto nada.

Estas amenazas ya tienen meses navegando por los correos electrónicos alrededor del mundo. Sin embargo, expertos dicen que las amenazas se tratan de una estafa más.

La amenaza empieza cuando recibes un mensaje a tu correo electrónico, diciendo que saben parte de tu información personal, incluyendo contraseña de tu correo electrónico y que has buscado sitios pornográficos online. Ellos harán prueba de lo que te dicen al decirte los sitios de pornografía que has visitado con los videos en específico y que luego, se lo mostrarán a todos tus amigos, si no dan información bancaria personal, reportó ABC Action News.

“De hecho, configuré un malware en el sitio web de videos (porno) para adultos y ¿adivina qué? Visitaste este sitio para divertirte (ya sabes a qué me refiero). Mientras mirabas videos, tu navegador de Internet comenzó a funcionar como un escritorio remoto con un keylogger que me dio acceso a tu pantalla y cámara web. Después de eso, mi programa de software obtuvo todos tus contactos de Messenger, redes sociales, así como de tu correo electrónico”, es parte de lo que dice el correo electrónico traducido en español, de acuerdo con el Comercio.

Estos estafadores pueden entrar a tu información personal ya que esta en los últimos años, se ha ido filtrando poco a poco desde las paredes de seguridad que hay en el internet hasta la dark web, de acuerdo con Stu Sjouwerman, un experto de seguridad cibernetica, reportó ABC Action News. Esta información personal termina siendo robada y vendida en grandes lotes, para luego, usarla para amenazas, incluyendo amenazas de pornografía como lo son estos casos.

Víctimas

Dos víctimas fueron Tammy Ward y Michael Batengurg, quienes informaron haber recibido estas amenazas en sus correos electrónicos. Tanto a Ward como a Batenburg, los estafadores les dijeron que tenían prueba de su actividad online en videos pornográficos y que se la mandaría a todos sus contactos. A los dos, la amenaza les dijo que tenían que dar entre $1,000 y $3,000 dólares, en Bitcoin, transferencia o tarjetas de regalo. Ward y Batengurg son fundadores del Ministerio Cristiano Back 2 Basics y dijeron a ABC Action News que ellos no navegan por estos sitios frecuentemente y no que no tienen nada que temer al respecto.

“Bueno, en mi opinión, USD 2.900 es un precio justo para nuestro pequeño secreto. Realizarás el pago con Bitcoin (si no sabes cómo, busca “cómo comprar bitcoin” en Google)”, dice también la amenaza en los correos electrónico.

Para las autoridades es imposible poder descubrir quienes están detrás de esto. Expertos recomiendan que no importa lo que dice el correo, siempre será mejor eliminarlo.

