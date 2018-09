Mujer del condado Pinellas advierte sobre posible tráfico humano

(NOTICIAS YA).- Una mujer del condado Pinellas, publicó en un video de Facebook que casi fue víctima de un secuestro para tráfico humano en una tienda local de Dunedin. En el video, Lynne Knowles advierte a otros sobre esta horrible posibilidad en nuestra comunidad.

Su caso no ha sido el único reportado en el área de Tampa Bay.

De acuerdo con Knowles, ella estaba haciendo sus compras en un Publix cuando depronto, se dio cuenta de que un hombre la estaba grabando con un celular. En el video, ella habla sobre otro caso de una amiga de ella, que se encontró con una situación familiar un par de semanas atrás y dijo que es un “problema que estamos teniendo en nuestra área, especialmente en el condado Pinellas pero sucede en el condado Hillsborough y tiene que estar sucendiendo en todas partes”, dijo en una publicación en su Facebook personal.

Knowless añadió que su amiga, llamada Heather, había comentado que tuvieran cuidado en tiendas, centros comerciales y en cualquier sitio que tengan estacionamientos grandes porque hay tráfico de humano ocurriendo en nuestra comunidad. Añadió que hay hombres esperando alrededor de los estacionamientos, persiguiendo a las mujeres e intentando capturarlas. También que la hija de su amiga, estuvo punto de ser víctima de un secuestro pero el pasado domingo, ella también casi lo fue.

“A no más de 5 yardas de mi casa y tuve a un hombre persiguiéndome por toda la tienda y para los que me conocen, yo no soy una niña pequeña y le empecé a gritar ‘qué quieres, qué quieres’, y él se apartó”.

Sin embargo, la víctima siguió contando que cuando salió de la tienda, el hombre estaba parado al lado de un árbol y junto a él otros dos hombres con una camioneta estacionada esperando por ella.

“La razón por la que digo esto, otra vez, es para que estén advertidos. Todos tienen que estar advertidos. No me importa que edad tengas, yo tengo 55 y eso no importa, ellos solo buscan capturar a personas”.

Añadió que una mujer entró a la tienda y advirtiendo que ella había tenido el mismo problema en otra lacación cercana.

De acuerdo con el Departamento de Salud de Florida, hay entre 14,500 y 17,500 casos de tráfico humano anuales en Estados Unidos, 80 por ciento de las víctimas son mujeres y niñas.

