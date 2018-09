Se van las lluvias y llegan los riesgos de salud en zona costa de Texas

(NOTICIAS YA).- Tras las recientes lluvias que azotaron varias comunidades del sur de Texas, un problema de salud podría surgir si no se toman las precauciones necesarias.

Aunque las lluvias cesaron en la mayor parte del estado, problemas de salud como la Hepatitis e infecciones en la piel serían consecuencia de tener un posible contacto con el agua estancada que todavía se encuentra en las calles.

La costa del estado de Texas fue escenario de un alto nivel de lluvia y a consecuencia, varias avenidas y calles se inundaron dejando agua obstruyendo muchas viviendas. Además de ser un problema de seguridad puede tener consecuencia en la salud de los habitantes

LEE: Automovilistas que crucen calles inundadas podrían ser multados

“Aéreas que normalmente a lo mejor no están propensas a contaminarse, puede como quiera contener agua contaminada, eso puede causar infecciones a su piel, enfermedades de diarrea, varios tipos de enfermedades. Hasta hepatitis”, comentó James Mobley, autoridad de salud del condado San Patricio.

De acuerdo al CDC, los más propensos a llegar a ser contagiados de alguna de estas enfermedades son los niños, debido a que pueden jugar en estas aguas contaminadas con desechos sólidos o basura.

“Recomendamos extremadamente numero #1, no jugar en el agua. No es que se trate de un arroyo regular. Obviamente no tome de esa agua. Si en caso que llegue a tener contacto con ella, asegúrese de lavarse bien las manos con agua y jabón”, explicaron las autoridades.

Las personas con heridas abiertas o expuestas no deben tener contacto con las aguas ya que podría convertirse en un padecimiento severo.

Recuerde que si presenta algún síntoma como diarrea, o algo extraño en piel después de mojarse o ingerir agua estancada de las inundaciones, contacte a su médico de inmediato.