Madre ve cómo su hijo se ahoga en la guardería y no puede hacer nada

(NOTICIAS YA).- Momentos de desesperación vive una madre al ver cómo su hijo se ahoga con un pedazo de pastel. La madre del pequeño lo vigilaba a través de las cámaras de seguridad de la guardería.

En las imágenes se ve a un grupo de menores comiendo alrededor de una mesa, de repente el pequeño comienza a toser y a moverse desesperado tras atorársele un pedazo de pastel.

El menor de cuatro años se ve batallando por unos tres minutos hasta que la maestra llega y comienza a intentar sacarle el pastel.

Después de sacarlo lo trasladan a un hospital en ocho minutos, lamentablemente fue demasiado tarde.

El trágico incidente ocurrió el 10 de septiembre en una guardería en Hunan, China. El centro infantil habló con los padres y se hicieron responsables de la trágica muerte.

Asfixia:

En el caso de asfixia, si tu hijo tiene un año o menos, deja que tosa y golpéale suavemente la espalda. Si aún el objeto que obstruye sus vías no sale, colócalo sobre tu regazo, boca abajo y ligeramente inclinado (de modo que la cabeza esté a un nivel más bajo con respecto al tronco) y dale unas palmaditas en el trasero.

Al año sobre 92,000 vidas son salvadas por la realización de RCP y solo un cuatro por ciento de ciudadanos reciben el entrenamiento cada año. El RCP puede salvar una vida y es crucial cuando el socorrista maneja a una víctima en estado inconsciente y que no respira.

Si una persona con alguna condición no reacciona o no se le practica un RCP esta moriría de 8 a 10 minutos y su cerebro podría sufrir daños irreversibles luego de 4 a 6 minutos sin recibir oxígeno.

Si usted desea recibir entrenamiento de RCP la Cruz Roja Americana los ofrece, solo debe llamar al 1-800-RED-CROSS y hablar con un operador para recibir toda la información. Entre los diferentes entrenamientos que esta organización ofrece se encuentran: Primeros Auxilios, RCP para adultos, RCP para bebés y uso del DEA.

A continuación usted puede ver un video de como se realiza un RCP, pero no es recomendable que si usted no está capacitado y previamente licenciado no realice este tipo de practica ya que podría empeorar la condición del paciente.

Un estudiante de preparatoria en Wisconsin puso sus conocimientos en práctica y pudo haberle salvado la vida a uno de sus compañeros, quien se estaba ahogando con la comida.

De acuerdo con ABC, los hechos se registraron en la preparatoria Central de La Crosse este miércoles.

El video de vigilancia muestra a Ian Brown aplicando primeros auxilios a su amigo Will Olson, quien estaba ahogándose con un bocado justo frente a él.

El resto de sus amigos pensaban que Olson estaba bromeando, pero Brown notó que el color del cuello de su compañero estaba cambiando así que saltó de su silla y corrió a ayudarlo.

El joven le suministró la maniobra Heimlich hasta que el trozo de comida que se atoró en la garganta del otro muchacho salió.

Ian Brown recibió entrenamiento como parte del programa Police Explorer de la policía local, que otorga conocimientos básicos para aquellos interesados en esta carrera, incluyendo primeros auxilios.

